نفهم تطرح فيديوهات ونماذج امتحانات لحل أزمة بوكليت الثانوية‎

المال - خاصأعلنت منصة "نفهم" لخدمات التعليم الالكترونى، عن مشاركتها بتقديم مصادر رقمية تعليمة متنوعة وجديدة للمساهمة بحلول فى أزمة امتحانات الثانوية العامة عبر نظام البوكليت عبر الرابط التالي: https://www.nafham.com/blog/booklet حيث توفر منصة "نفهم" فيديوهات ونماذج امتحانات Pd

المال – خاص

أعلنت منصة “نفهم” لخدمات التعليم الالكترونى، عن مشاركتها بتقديم مصادر رقمية تعليمة متنوعة وجديدة للمساهمة بحلول فى أزمة امتحانات الثانوية العامة عبر نظام البوكليت عبر الرابط التالي:

https://www.nafham.com/blog/booklet حيث توفر منصة “نفهم” فيديوهات ونماذج امتحانات Pdf لتدريب الطالب لحل الامتحانات بنظام البوكليت.



وقالت الشركة إن الطالب سيستطيع رؤية نفس النموذج الذي سوف يمتحن فيه ويرى كيف يجيب عن الأسئلة بطريقة واضحة ومرتبة، ويتدرب على طريقة الحل.

يذكر أن ” نفهم ” تقدم هذه الفيديوهات في جميع المواد الدراسية لكل من قسمي العلمي والادبي وأن النماذج الموجودة في الفيديوهات هي من النماذج الرسمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، وهي موجودة على الموقع الرسمي للوزارة بدون إجابات.

وقامت نفهم بحلها في شكل فيديوهات، والإجابات النموذجية الواردة في الفيديوهات مراجعة بواسطة متخصصين في المواد الدراسية المختلفة.