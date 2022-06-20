«نفهم» تستهدف الوصول إلى 10 ملايين مشترك.. والتوسع في خدمة الطلاب المغتربين

تستهدف منصة نفهم لحلول التعليم عن بعد زيادة عائداتها من خلال استقطاب مشتركى الخدمة المجانية إلى المدفوعة، إضافة إلى تطوير المحتوى المرئى وتقديم برامج تعليمية وتنموية تتناسب مع قيمة الاشتراك ضمن خطتها للوصول إلى 10 ملايين مشترك.

وقال مختار عثمان، المدير التنفيذى للمنصة، إن «نفهم» تقدم خدماتها حاليا فى 4 أسواق هى مصر وقطر والسعودية والإمارات وتعتزم التوسع فى دول أخرى بمنطقة الخليج العربى، مقدرا إجمالى عدد مستخدمى المنصة بـ 6 ملايين مستخدم للمحتوى المجانى فقط.

وأوضح لـ«المال» أن المنصة تقدم محتوى الفيديو وخدمة التدريس عن بعد (أونلاين) وتستهدف زيادة عدد مستخدميها إلى 10 مليون مستخدم، مبينا أن موقع «نفهم» التعليمى يصنف ضمن أبرز ثلاثة مواقع تعليمية فى المنطقة العربية- على حد تعبيره.

كما تقدم كذلك خدمة الدروس الخصوصية لمختلف المراحل التعليمية لطلاب نظام التعليم المصرى والسعودى و الشهادتين الأمريكية والبريطانية، إلى جانب وجود محتوى تفاعلى تعليمى مجانى للطلاب ومراجعات نهائية للمقررات الدراسية المختلفة بلغ عدد متابعينها 20 طالبا خلال مايو الماضي.

وأكد أن سعر الدروس الخصوصية، يدور من 90 و 160 جنيها للشهادة الثانوية العامة حسب خبرة المدرس.

وأشار إلى أنه يتم اختيار المعلمين على المنصة وفق معايير صارمة منها عدد سنوات الخبرة والإلمام بالمادة الدراسية وطريقة شرح المادة وإجراء مقابلات شخصية للمتقدمين يتم خلالها تقييم طريقة شرح المناهج عبر حصص تجريبية إلى جانب عمله تحت الملاحظة لفترة، علما بأنه لا يشترط فى المتقدم للالتحاق بالوظيفة أن يكون قد زاول مهنة التدريس فى وقت سابق.

وأوضح أن المنصة تضم حاليا 120 مدرسا، وتستهدف تعيين من 30 إلى 40 مدرسا شهريا، ليصل بذلك إجمالى عدد المعلمين النشطين على المنصة إلى 500 معلم بنهاية العام الجارى .

وأفاد بأن المنصة وقناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» يقدمان أيضا خدمات أخرى إلى جانب الخدمات التعليمية، منها تدريب موظفى المؤسسات والشركات مثل وزارة الإتصالات فى مجالات اللغات (الإنجليزية والألمانية والفرنسية) والبرمجة وكيفية شراء المساحات الإعلانية بمقابل مادى .

وتابع إن حجم استثمارات «نفهم» يصل إلى 6 خانات دون الإفصاح عن قيمته الفعلية إلا أنه اكتفى بالكشف عن كون مسرعة الأعمال «FLAT6LABS» من أبرز ممولى الشركة، مشيرا إلى أن الربع الأول من العام الحالى شهد نموا فى حجم أعمال الشركة بنسبة تجاوزت %50 ما يعادل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف حجم أعمال العام الماضى، وتخطط «نفهم» لزيادة حجم أعمالها سنويا بنسبة تصل إلى %40.

فى سياق متصل، رأى أن انتشار ثقافة التعليم عن بعد فى مصر خلال المرحلة الماضية سحبت البساط من المراكز التعليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية نظرا لانخفاض سعرها مقارنة مع النظام التقليدى، موضحا أن المنطقة العربية تشهد طفرة مبكرة فى مجال التعليم عن بعد.

وألمح إلى أن خدمات التدريب وتعلم مهارات البرمجة واللغات شهدت طلبا متزايدا على المنصة منذ بداية 2022 فى ظل الاحتياج الشديد لها داخل سوق العمل، مبينا أن ثمة تحديات تواجه عمل «نفهم» على رأسها توافر معلمين يتمتعون بالخبرة والالتزام بطبيعة العمل وارتفاع أسعار الإعلان عن خدماتها على منصات التواصل الاجتماعى الأمر الذى تسبب فى صعوبة جذب شريحة كبيرة من الطلاب خاصة مع ارتفاع أسعار الخدمات، علاوة على انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين داخل مصر.

وتابع قائلا: «تسعى الشركة إلى زيادة مواردها المالية عبر تقديم خدماتها للطلاب المغتربين والذى يسددون مقابل بالعملة الصعبة،معتبرا أن أبرز منافسيها فى مجال التعليم عن بعد والمحتوى المرئى كلا من منصة «نجوى» المصرية ومنصة أبواب الأردنية، بالإضافة إلى «أوركاس» و«نون أكاديمى».

يذكر أن «نفهم» منصة تعليمية عبر الإنترنت تأسست فى عام 2013، وتقدم شرحا مبسطا لمناهج التعليم فى عدة دول منها مصر والسعودية والإمارات للمرحلة من رياض الأطفال وحتى الثانوية عن طريق مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين 5 و20 دقيقة بشكل مجانى، وسجلت أكثر من 150 مليون مشاهد 150 مليون مشاهدة للمحتوى المرئى الخاص بها.