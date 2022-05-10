«نفهم» تتفق مع «الاتصالات» لتدريب 6 آلاف شاب على مهارات سوق العمل

وقعت منصة «نفهم» الناشئة لحلول التعليم عن بُعد اتفاقية تعاون مع كل من وزارة الاتصالات وشركة يوداسيتي الأمريكية للتعلم أونلاين تحت اسم «إيجى فوروارد» لتدريب 6 آلاف شاب على مهارات سوق العمل خلال عام.

وقال مختار عثمان، الرئيس التنفيذى لمنصة «نفهم»، إن الاتفاقية تنص على تأهيل من 400 إلي 500 متدرب شهريًا على مهارات سوق العمل، والتى تشتمل على لغات إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية ومهارات البرمجة، إضافة إلى أخرى تتعلق بطرق شراء المساحات الإعلانية فى مختلف وسائل الإعلام.

وكشف «عثمان» فى تصريحات لـ»المال» عن اعتزام المنصة إطلاق برنامج للنشء الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلي 18 عاما على القناة الرسمية لها عبر موقع يوتيوب، بهدف مساعدتهم على تحديد ميولهم العلمية والعملية، واكتشاف وتنمية مهاراتهم من خلال تقديم محتوى إرشادى وتثقيفي.

مختار عثمان، الرئيس التنفيذى لمنصة «نفهم»

وتوقع أن يسهم البرنامج المزمع بثه على المنصة فى زيادة عدد مستخدميها خلال المرحلة المقبلة من 6 إلي 10 ملايين مستخدم، مقدرًا إجمالى عدد مشتركى نفهم على قناة يوتيوب بنحو مليون مشترك.

يذكر أن «نفهم» منصة تعليمية عبر الإنترنت تأسست خلال عام 2013 يعتمد عليها 6 ملايين مشترك”، تقدم شرحًا مبسطًا لمناهج التعليم فى عدة دول، منها مصر والسعودية والإمارات للمرحلة من رياض الأطفال وحتى الثانوية عن طريق مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين 5 و20 دقيقة بشكل مجاني، وسجلت أكثر من 150 مليون مشاهدة للمحتوى المرئى الخاص بها.

كما تطبق أيضًا مفهوم Crowd Teaching أو التعليم من خلال الجمهور؛ إذ تحفز المدرسين والأمهات وأولياء الأمور والمتخصصين بل والطلاب أنفسهم على شرح المادة التعليمية والتنافس فيما بينهم من خلال نقاط تفاعلية ومسابقات، ما يعود على الطالب بالفهم وعلى المجتمع بنشر المعلومة والانتفاع بها .

وكانت منصة Tyro قد استحوذت على نفهم فى 15 نوفمبر 2021 ، وتقدم تايرو أكثر من 50 آلاف حصة دراسية مدفوعة تؤهل الطلاب لدخول الامتحانات وتعلم لغات جديدة.