نفط ليبيا يتجه للتوقف مجددا مع إنذار قبائل الجنوب

يتجه زعماء قبائل في جنوب ليبيا إلى إيقاف ضخ النفط مجددا، بحسب قناة العربية.

وأعلن زعماء قبائل وأهالي بإقليم فزان جنوب ليبيا إغلاق كافة الطرق أمام الشاحنات المتجهة إلى الحقول النفطية.

وتأتي تلك الخطوة تمهيداً لإيقاف ضخ النفط، الخميس المقبل، بعد استئنافه لفترة قصيرة، في خطوة قد تربك حسابات السلطة التنفيذية.

وجاء قرار القبائل ذلك بعد اجتماعهم، الثلاثاء، بمنطقة الغريفة جنوب البلاد.

وأسفر الاجتماع عن إغلاق منطقة فزان كاملة اعتباراً من الثلاثاء أمام كل الآليات المتجهة إلى الحقول النفطية، ثم إيقاف تدفق النفط والغاز اعتباراً من الخميس المقبل.

ويمس الإيقاف حقلي الشراراة والفيل، أكبر حقول النفط الليبية، ويضخان نحو 400 ألف برميل يومياً.

واستؤنف تصدير النفط في الأسبوع الأخير من يوليو الفائت، بعد إغلاق دام 3 أشهر من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.