نفذنا 194‪ مشروعاً تنموياً فى 37 دولة أفريقية

قال سفير الهند بالقاهرة، راهوال كوليشيرايث، إن بلاده نفذت 194 مشروعًا تنمويًا فى 37 دولة أفريقية، كما تعمل حاليًا على استكمال 77 مشروعًا آخر فى 29 دولة أخرى، بتكاليف إجمالية تبلغ 11.6 مليار‪ دولار‪.

وأضاف لـ«المال»، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرى كبار قادة الهند 34 زيارة إلى دول أفريقية، واستضافت الهند ما يقرب من 100 من القادة الأفارقة الذين جاءوا لحضور مختلف الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، ولطالما اتسمت الشراكة بين الهند والقارة الإفريقية بالصداقة الدائمة والتفاهم والتعاون المتبادل‪.

كما عززت الهند حضورها الدبلوماسى بشكل كبير فى إفريقيا، ولديها حالياً بعثات دبلوماسية مقيمة فى 38 دولة أفريقية.

وتابع أن هناك حوالى 150 طنًا من المساعدات الطبية، التى تبلغ قيمتها حوالى 10 ملايين دولار تم تسليمها بالفعل، وأخرى يجرى العمل على تسليمها، إلى قارة إفريقيا، وتشمل تلك المساعدات عقار هيدروكسى كلوروكين و16 عقارًا أساسيًا آخر.