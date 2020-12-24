استثمار

نفذنا 194‪ مشروعاً تنموياً فى 37 دولة أفريقية

سفير الهند بالقاهرة لـ "المال"
سمر السيد 7:34 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20 7:34 ص, الخميس, 24 ديسمبر 20

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قال سفير الهند بالقاهرة، راهوال كوليشيرايث، إن بلاده نفذت 194 مشروعًا تنمويًا فى 37 دولة أفريقية، كما تعمل حاليًا على استكمال 77 مشروعًا آخر فى 29 دولة أخرى، بتكاليف إجمالية تبلغ 11.6 مليار‪ دولار‪.

 وأضاف لـ«المال»، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرى كبار قادة الهند 34 زيارة إلى دول أفريقية، واستضافت الهند ما يقرب من 100 من القادة الأفارقة الذين جاءوا لحضور مختلف الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف، ولطالما اتسمت الشراكة بين الهند والقارة الإفريقية بالصداقة الدائمة والتفاهم والتعاون المتبادل‪.

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كما عززت الهند حضورها الدبلوماسى بشكل كبير فى إفريقيا، ولديها حالياً بعثات دبلوماسية مقيمة فى 38 دولة أفريقية.

وتابع أن هناك حوالى 150 طنًا من المساعدات الطبية، التى تبلغ قيمتها حوالى 10 ملايين دولار تم تسليمها بالفعل، وأخرى يجرى العمل على تسليمها، إلى قارة إفريقيا، وتشمل تلك المساعدات عقار هيدروكسى كلوروكين و16 عقارًا أساسيًا آخر.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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