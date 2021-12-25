نفذتها وزارة النقل.. السيسي يفتتح 11 مشروعا بتكلفة 18.2 مليار جنيه في الصعيد

يشارك في تنفيذ مشروعات محاور النيل والطرق الرئيسية والكباري العلوية المنفذة بالصعيد 125 شركة منها 122 شركة قطاع خاص ويعمل بهذه المشروعات ما يزيد على 80 ألف مهندس وفني وعامل

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات- محاور النيل والطرق الرئيسية والكباري وعدد من المشروعات الخدمية- التي قامت بتنفيذها وزارة النقل في صعيد مصر. واستعرض وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي 11 مشروعًا بإجمالي تكلفة بلغ 18.155 مليار جنيه، والتي شملت 5 محاور أعلى النيل (عدلي منصور، سمالوط، ديروط/ المرحلة الأولى، قوص، كلابشة)،

حيث يبلغ إجمالي أطوال الـ5 محاور 88 كم، وتبلغ تكلفتها 7.6 مليار جنيه، وكذلك تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوى الغربى المرحلة الأولى (القاهرة/ المنيا) بطول 230 كم،

بالإضافة إلى ازدواج طريق (سفاجا/ القصير/ مرسى علم) بطول 200 كم و4 كباري مزلقانات (البلينا بسوهاج بطول 1834 مترًا، والمديرية ببني سويف بطول 540 مترًا، وجرجا بسوهاج بطول 1300 متر، وكوبري أعلى مفيض توشكى بأسوان بطول 450 مترًا).

وأشار الوزير إلى أن محور قوص على النيل بمحافظة قنا هو محور حر يبلغ طوله 19 كم، وعرضه 21م، بعدد 2 حارة مرورية/ اتجاه، ويشمل 30 عملًا صناعيًّا (15 كوبرى، و15 نفقًا)، وتبلغ تكلفته 1.522 ميار جنيه،

ويهدف المحور إلى ربط مصانع السكر والورق والمطاحن والطريق الصحراوى الشرقى ومدينة قوص شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية ومدينة نقادة والطريق الصحراوى الغربى غرب النيل، وخلق مناطق تنموية زراعية وصناعية جديدة، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية فى مدينة قوص بوادى النيل.

وأوضح وزير النقل أن محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان هو محور حر بطول 23 كم، وعرض 21 مترًا، وعدد 2 حارة مرورية/ اتجاه، ويشمل 14 عملًا صناعيًّا (9 كباري و5 أنفاق)، ويبلغ تكلفته مليار جنيه،

ويهدف المحور إلى ربط مزارع وادى النقرة والطريق الزراعى الشرقى شرق النيل بالطريق الزراعى الغربى ومناطق الاستصلاح الزراعى والطريق الصحراوى الغربى ومحطة الطاقة الشمسية فى بنبان غرب النيل، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة فى وادى النيل.

وزير النقل: محور سمالوط على النيل بـ«محافظة المنيا» يهدف إلى ربط العديد من المناطق

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال استعراضه المشروعات أمام الرئيس السيسي، أن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا يبلغ طوله 24 كم، وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حـارة مـرورية/ اتجاه، ويشمل 47 عملًا صناعيًّا (30 كوبري، و17 نفقًا)، وتبلغ تكلفته 2.005 مليار جنيه،

ويهدف إلى ربط المناطق الصناعية ومحاجر الرخام والطوب الحجري والمزارات الدينية بمنطقة دير السيدة العذراء ومسار العائلة المقدسة والطريق الصحراوى الشرقى شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب، وغرب المنيا والطريق الصعيد الصحراوى الغربى غرب النيل، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة سمالوط فى وادى النيل.

وأضاف أن محور ديروط الحر يبلغ طوله 45 كم، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 15 كم، وعرض 21 م، وتكلفة 1.917 مليار جنيه بعدد 2 حارة/ اتجاه، ويشمل 13 عملًا صناعيًّا (10 كباري و3 أنفاق)،

ويهدف المحور إلى ربط مناطق المحاجر والمناطق الصناعية وطريق الصعيد الصحراوى الشرقى شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية وطريق الصعيد الصحراوى الغربى غرب النيل، مرورًا بالطريق الزراعى والمناطق السكنية والمناطق الزراعية بمركز ديروط فى وادى النيل.

وأكد وزير النقل أن محور عدلي منصور ببني سويف يبلغ طوله 7 كم، وعرضه 29 م، بتكلفة إجمالية 1.147 مليار جنيه بعدد 3 حارات مرورية/ اتجاه، ويشتمل على عدد 8 أعمال صناعية (7 كباري ونفق)،

وأن المحور يعتبر امتدادًا لطريق الكريمات/ الزعفرانة على البحر الأحمر، ويهدف إلى ربط المناطق الصناعية ببياض العرب والمحاجر والمناطق السياحية والأديرة والكنائس والطريق الصحراوى الشرقى وطريق الجيش الحر شرق النيل بمناطق التنمية الصناعية بكوم أبو راضى والمناطق الزراعية غرب بنى سويف وجنوب الفيوم، وطريق الصعيد الصحراوى الغربى غرب النيل، مرورًا بالمناطق السكنية والزراعية ومدينة بنى سويف فى وادى النيل.

إنتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

وعن الطرق الرئيسية في صعيد مصر التي تم افتتحها الرئيس السيسي اليوم، أشار الوزير إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من (القاهرة/ المنيا) بطول 230 كم، والتي تشتمل على 21 عملًا صناعيًّا (5 كبارى و16 نفقًا)،

وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوى الغربى الجاري تنفيذه بطول 1155 كم، وبتكلفة 26 مليار جنيه ليكون 6 حارات/ اتجاهات، منها 3 حارات لعربات الركوب و3 حارات لعربات الشاحنات بالرصف الخرسانى فى الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة والذى يعتبر أحد قطاعات طريق القاهرة كيب تاون للربط مع أفريقيا.

كما أشار إلى أن الانتهاء من مشروع ازدواج طريق (سفاجا/ القصير/ مرسى علم)، حيث أكد الوزير أن طريق ساحل البحر الأحمر يمتد من الزعفرانة حتى رأس حدربة بطول 1100 كم، وتم إنشاء طريق جديد (حارتان)، ورفع كفاءة الطريق الحالي (حارتان)، ليصبح الطريق مزدوجًا (حارتان فى كل اتجاه)،

وسبق الانتهاء من تطوير الطريق من الزعفرانة وحتى سفاجا، وافتتاحه عام 2018، وأنه تم اليوم افتتاح المسافة من (سفاجا/ القصير/ مرسى علم) بطول 200 كم، وتكلفة 1.7 مليار جنيه.

مشروعات الكباري

وعن مشروعات الكباري التي تم افتتحها الرئيس السيسي، اليوم، أوضح وزير النقل أن كوبرى أعلى مزلقان المديرية بمحافظة بني سويف يبلغ طوله 540 مترًا، وبعرض 8 أمتار، وعدد 2 حارة مرورية في الاتجاه الواحد، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للكوبري 90 مليون جنيه.

وأضاف أن كوبرى جرجا بسوهاج يوجد أعلى مزلقان السكة الحديد، ويبلغ طوله 1300 متر، وعدد 2 حارة مرورية/ اتجاه، وتبلغ تكلفته الإجمالية 76 مليون جنيه،

أما كوبرى البلينا بسوهاج فهو كوبري أعلي مزلقان السكة الحديد وترعة نجع حمادي الغربية بإجمالي طول 1834 مترًا، وبعرض 22 مترًا للجسم الرئيسي، وعدد 2 حارة مرورية/ اتجاه، وتبلغ التكلفة الإجمالية للكوبري 258 مليون جنيه،

كما تم افتتاح إنشاء كوبري أعلى مفيض توشكى بأسوان بطول 450 مترًا، لعدد 3 حارات مرورية/ اتجاه، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للكوبري 240 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل إلى أنه يشارك في تنفيذ مشروعات محاور النيل والطرق الرئيسية والكباري العلوية المنفذة والجاري تنفيذها بصعيد مصر عدد 125 شركة، منها 122 شركة قطاع خاص ويعمل بهذه المشروعات ما يزيد على 80 ألف مهندس وفني وعامل.