نفاد مخزون رخيص الثمن يؤثر على نتائج أعمال السويدى إليكتريك

■ بلتون يحدد قيمة عادلة للسهم عند 181.6 جنيه.. وفاروس 185 جنيهاً ■ برايم: الإيرادات النصفية أقل من التوقعات البالغة 22.9 مليارمصطفى طلعت:بدأت آثار نفاد مخزون الخامات رخيصة الثمن الذى اقتنصته شركة السويدى اليكتريك قبل تحرير سعر الصرف فى الظهور على القوائم المالية الأخيرة للشركة، هو ما بات واضحًا

■ بلتون يحدد قيمة عادلة للسهم عند 181.6 جنيه.. وفاروس 185 جنيهاً

■ برايم: الإيرادات النصفية أقل من التوقعات البالغة 22.9 مليار





مصطفى طلعت:

بدأت آثار نفاد مخزون الخامات رخيصة الثمن الذى اقتنصته شركة السويدى اليكتريك قبل تحرير سعر الصرف فى الظهور على القوائم المالية الأخيرة للشركة، هو ما بات واضحًا على تراجع مجمل الأرباح والإيرادات المحققة خلال الربع الثانى من العام الحالى والنصف الأول المجمع من العام.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للسويدى تراجع الربحية بنحو %40 خلال الربع الثانى لتسجل 983.8 مليون جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه أرباح الفترة المماثلة من 2017، كما هبطت أرباح نصف العام %20 إلى 2.4 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه الفترة المماثلة.

وعلى صعيد الإيرادات، هبطت الإيرادات الربعية %6.5 إلى 10.1 مليار جنيه مقابل 10.8 مليار الفترة المماثلة، كما انخفضت إيرادات النصف الأول المجمعة بشكل طفيف %2.4 إلى 20.1 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بقيمة 20.6 مليار النصف المماثل من 2017.

وعمق من تراجع الربحية أيضًا ارتفاع التكاليف الإجمالية للشركة بأكثر من نصف مليار جنيه، لتسجل 16.6 مليار جنيه النصف الأول مقابل 15.9 مليار النصف المماثل، بينما أظهرت المؤشرات المالية تراجع التكاليف بشكل نسبى فى الربع الثانى إلى 8.4 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار الربع الثانى من 2017.

وقالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار “بلتون” إنه رغم هبوط أرباح الربع الثانى إلا أنها جاءت أعلى %15 من التوقعات على خلفية فروق تحويل العملة والأرباح الرأسمالية، موضحا أن الإيرادات جاءت أقل %7 من التوقعات نتيجة تباطؤ قطاع المقاولات من %33 إلى 2.9 مليار جنيه، علمًا بأن القطاع يستحوذ على %30 من الإيرادات الإجمالية.

وأشار “بلتون” إلى أن أعمال الشركة قيد التنفيذ شهدت انكماشًا طفيفًا قدرة %5 لتستقر عند 34.5 مليار جنيه، ما يعكس تدفق العقود منذ بداية العام، فى الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات الكابلات -التى تمثل %42 من إجمالى الإيرادات- %7 مسجلة 4.3 مليار جنيه نتيجة لنمو مبيعات الكابلات الألومنيوم %87 الأمر الذى عوض انخفاض مبيعات الكابلات النحاسية %10، وذلك نتيجة ارتفاع كل من أسعار البيع %31 وإحجام المبيعات %42، فضلاً عن ذلك، سجلت القطاعات الأخرى، بما فيها العدادات والمحولات، نموًا 6 و %69 على التوالى.

وأوضح بنك الاستثمار أنه بعد عامين من الارتفاع الاستثنائى لهوامش الأرباح واستنفاذ مخزون الشركة منخفض التكلفة والتنفيذ الكامل لمشروع الخطة العاجلة للكهرباء ذى الربحية المرتفعة، استعادت هوامش الربحية مستوياتها عند %17 فى الربع الثاني؛ ما أدى إلى تراجع %22 فى مجمل الربحية مسجلًا 1.7 مليار جنيه.

وأكد “بلتون” أنه رغم تباطؤ قطاع المقاولات مازالت السويدى تحافظ على وتيرة تجاوز توقعات صافى الأرباح فى عام 2018 عند 3.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن فوز الشركة بعقود جديدة -والمحتمل أن تكون فى أفريقيا خلال النصف الثانى من العام الحالى- قد يسمح برفع القيمة العادلة البالغة الآن 181.6 جنيه، علمًا بأن السهم يتداول بالبورصة حاليًّا بالقرب من 175 جنيهًا.

وترى وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار “برايم” أن إيرادات الشركة النصفية جاءت أقل من التوقعات البالغة 22.9 مليار جنيه، موضحًا أنه رغم زيادة إيرادات قطاع الكابلات %14.9 إلى 11.9 مليار جنيه نتيجة زيادة الأسعار فإنه أقل من التوقعات عند 12.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إيرادات قطاع المقاولات تراجعت %32.7 نتيجة لشبه الانتهاء من مشاريع الطاقة الكبرى، ويتوقع فى الفترة المقبلة أن تزداد مشاريع توزيع الطاقة، وهذا ما انعكس فى قطاع المحولات الكهربائية، إذ شهد القطاع نمو %83 مدفوعًا بالزيادة فى حجم المبيعات، وكان قطاع العدادات كذلك من القطاعات المزدهرة التى نمت %22.3 مدفوعا بزيادة الأسعار.

وأوضح أن انخفاض مجمل الربح خلال النصف الأول نتيجة تراجع أداء قطاع الكابلات إذ انخفض مجمل ربح القطاع 42٪، مشيرًا إلى أن الانخفاض فى هذا القطاع كان متوقعًا إذ قامت السويدى بتخزين مخزون عند أسعار ما قبل التعويم ساعد الشركة على تحقيق هوامش مجمل ربح أعلى من المعتاد، تم استخدام هذا المخزون، وبالتالى بدأت السويدى فى العودة إلى مجمل الربح المعتاد.

ورأت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار “فاروس” أن مبيعات الكابلات والأسلاك انخفضت %5 نتيجة تراجع أحجام المبيعات %13، بينما ارتفع متوسط سعر البيع %5 لكل طن، مسجلا 169 ألف جنيه، كما انخفض إجمالى الربح عن كل طن %39 إلى 17.3 ألف جنيه.

وقال “فاروس” إن الشركة تمتلك مشروعات غير منجزة قيمتها 34.5 مليار جنيه؛ ما يوفر رؤية للأشهر الـ38 القادمة، متوقعا أن تصل هوامش الربحية إلى %17، وأن تفوز الشركة بعقود سنوية فى دول الجوار متوسط قيمتها 850 مليون دولار.

وأوصى بنك الاستثمار بتخفيض الأوزان النسبية للسهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 185 جنيهًا، استنادًا إلى 3 عوامل؛ الأولى توقع انخفاض هامش مجمل الربح من 17.2 إلى %16.6، وكذلك وصول صافى الدخل إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية العام، مؤكدا أنه من المحتمل أن تحافظ الشركة على مستوى توزيع أرباح أسهم أعلى حاجز 12 جنيهًا، وتحقيق عائد توزيع %6.3.