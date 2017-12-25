نعي ثقافي وإعلامي للكاتب الكبير صلاح عيسى

نعي وزير الثقافة حلمي النمنم، الصحفي والكاتب الكبير صلاح عيسي، الذي وافته المنية في وقت سابق مساء اليوم الإثنين، مؤكدا أن الراحل ترك بصمات في ميادين الصحافة والثقافة ستبقى في ذاكرة المصريين والعرب، على مر التاريخ.وأضاف النمنم، في بيان الاثنين، أن الساحة الثقافية والصحفية تفقد ركنا كبيرا من أركان

نعي وزير الثقافة حلمي النمنم، الصحفي والكاتب الكبير صلاح عيسي، الذي وافته المنية في وقت سابق مساء اليوم الإثنين، مؤكدا أن الراحل ترك بصمات في ميادين الصحافة والثقافة ستبقى في ذاكرة المصريين والعرب، على مر التاريخ.

وأضاف النمنم، في بيان الاثنين، أن الساحة الثقافية والصحفية تفقد ركنا كبيرا من أركانها ورائدا من روادها، تاركا ميراثا من الفكر سيبقي في سجل التاريخ، لافتا إلى أن صلاح عيسى لم يكن كاتبا متابعا للأحداث، أو صحفي فقط، بل كان مؤرخا ناجحا، وصاحب آراء موثرة.

وقدم وزير الثقافة، خالص العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه ومحبيه، وإلى الشعب المصري في وفاة أحد أهم رواد الصحافة ومؤرخي مصر، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلون.

** عطاء كبير



كما نعى المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة للكتاب، مساء اليوم، الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، مشيدين بالعطاء الفكري للكاتب الراحل ودوره في إثراء العمل الصحفي والأدبي.

وقال الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن “الكاتب صلاح عيسى، يعد أحد القامات المصرية في الصحافة، والذي ترك رصيدا من مؤلفات الكتب القيمة للمكتبة المصرية”،

وأضاف أنه “قيمة صحفية وفكرية كبيرة، وله باع كبير في إدارة بعض الصحف بالإضافة إلى كتاباته السياسية والاجتماعية والتوثيقية للوقائع المهمة، وسيظل صلاح عيسى باقيا بأعماله الإبداعية”.

** مرجع مهم



ونوه دكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب بتاريخ الكاتب الراحل وعطائه الفكري ومؤلفاته التي أثرى بها المكتبة العربية والتي ستظل مرجعا مهما للأجيال القادمة.

**مؤرخ كبير



كما نعت الهيئة العامة للاستعلامات للشعب المصرى والشعوب العربية كافة، الكاتب الصحفى الكبير والمؤرخ الرفيع والمناضل السياسى المخلص صلاح عيسى، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه وشعبه ومهنته لفترة تزيد عن نصف القرن.

وتوجهت الهيئة العامة للاستعلامات،فى بيان لها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الكبير وتلاميذه وأصدقاءه ومتابعيه، كما تتوجه لله سبحانه بأن يتقبله برحمته وأن يدخله فسيح جناته.

**حياة حافلة



كما نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الحزن فقيد الوطن الكاتب الصحفى الكبير صلاح عيسى الذى وافته المنية مساء اليوم الإثنين، بعد حياة حافلة من النضال والعطاء من أجل مصر.



وأضاف المجلس فى بيان له، أن حياة الفقيد شهدت العديد من المحطات المهمة، وأنه تولى رئاسة تحرير العديد من الإصدارات الصحفية المتميزة كما أنه كان أستاذا لأجيال من الصحفيين، متابعا: “وكان للفقيد إسهامات وطنية كبيرة أثرت الحياة السياسية والحزبية فى مصر”.



ودعا المجلس الأعلى للإعلام، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته وأن يلهم زملاء وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

** محطات في حياته

جدير بالذكر أن صلاح عيسي ولد في 4 أكتوبر عام 1939 في قرية “بشلا” مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية عام 1961 ورأس لمدة خمس سنوات عدداً من الوحدات الاجتماعية بالريف المصري.

وبدأ عيسى حياته الثقافية كاتبا للقصة القصيرة ثم اتجه عام 1962 للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي ثم تفرغ للعمل بالصحافة منذ عام 1972 في جريدة الجمهورية، وأسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات منها: “الكتاب” و”الثقافة الوطنية” و”الأهالي” و”اليسار” و”الصحفيون”.

كما رأس قبل وفاته تحرير جريدة القاهرة، وأصدر أول كتبه “الثورة العرابية” عام 1979 كما صدر له 20 كتاباً في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي والأدب.

