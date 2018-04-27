نعيم يرفع تقييمه العادل لسهم جهينة إلى 13.6 جنيه

- تراجع النفقات وتكاليف الفوائد دعم النتائج الربعية للشركةمصطفى طلعت:رفع بنك الاستثمار "نعيم" القيمة العادلة لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى 13.6 جنيه، مع توصية بالاحتفاظ، بدعم نتائج الاعمال القوية للربع الأول من العام الحالي.يشار إلى ان ايرادات جهينه ارتفعت خلال الربع الاول إلى 1.5

– تراجع النفقات وتكاليف الفوائد دعم النتائج الربعية للشركة





مصطفى طلعت:

رفع بنك الاستثمار “نعيم” القيمة العادلة لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى 13.6 جنيه، مع توصية بالاحتفاظ، بدعم نتائج الاعمال القوية للربع الأول من العام الحالي.

يشار إلى ان ايرادات جهينه ارتفعت خلال الربع الاول إلى 1.5 مليار جنيه، بنسبة 21٪، كما صعدت الارباح 39% لتسجل 81 مليون جنيه بفضل تراجع النفقات العامة والإدارية والتسويقية وتكاليف الفوائد.

وقال “نعيم”، في ورقة بحثية حصلت “المال” عل نسخة منها، أن جهينة استعادة حصتها السوقية من المنافسين، اذ جاء نمو مبيعاتها الربع سنوية أقوى من شركة المراعي (فيما يخص مبيعات الألبان)

وتوقع البنك أن تواصل الشركة تسجيل تعافي متتابع في حجم المبيعات، في ظل التحسن التدريجي في معدل إنفاق المستهلكين وقدرتهم على الشراء مقارنة بمستوياتها المنخفضة خلال عام 2017.

أضاف: “قد تنشأ عوامل أخرى من شأنها تحفيز السهم في حال نجاح قطاع منتج الأرجو في الأجل الطويل إلى جانب تراجع أسعار اللبن المجفف الخام”.

يذكر أن حهينة قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “أرلا فودز” الأوروبية البارزة في صناعة الألبان ، لإنشاء مشروع مشترك يحمل اسم شركة “أرجو للصناعات الغذائية”.