«نعيم» يرجح إبقاء «المركزي» على أسعار الفائدة دون تغيير

مصطفى طلعترجح بنك الاستثمار "نعيم" إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، والمقرر انعقادها نهاية الأسبوع الجاري.وأكد البنك أن المعدلات الأخيرة للتضخم قد تجعل الوضع أكثر صعوبة أمام المركزي تجاه إجراء خفض آخر في أسعار الفائدة، خاصة مع الأخذ في

مصطفى طلعت

رجح بنك الاستثمار “نعيم” إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، والمقرر انعقادها نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد البنك أن المعدلات الأخيرة للتضخم قد تجعل الوضع أكثر صعوبة أمام المركزي تجاه إجراء خفض آخر في أسعار الفائدة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الجولة الثالثة من خفض الدعم على الطاقة، والتي قد تُسفر عن تأثيرات تضخمية إضافية ابتداء من شهر يوليو.

وأشار “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال” إلى ان معدل التضخم لشهر ابريل جاء أعلى من تقديرات سيناريو الحالة الأساسية عند 12.4%، إلا انه مطابق للمستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 13٪ بنهاية الربع الرابع من العام الجاري، موضحاً ان معدل التضخم الشهري يأتي أعلى من التوقعات البالغة 1%، نظراً للتضخم الناتج عن الطلب.

وتوقع البنك أن يظل معدل التضخم السنوي مستقرا (إذ لا يوجد مزيدًا من التأثيرات المواتية المتعلقة بفترة الأساس من العام الماضي)، إلا أن معدل التضخم الشهري قد يظل مرتفعًا جراء عوامل موسمية، على راسهر شهر رمضان، إلى جانب أجواء القلق تجاه الخفض المرتقب في الدعم ابتداءً من شهر يوليو.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف منذ أيام، تراجع معدلات التضخم السنوية إلى 12.9 % مقابل 13.1%، لنفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع التضخم الشهري إلى 1.5%، خلال ابريل المنقضي، مقابل 0.99%.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين، الأولى منتصف فبراير، والأخرى في نهاية مارس الماضيين، لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

ووفقا لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2018-2019 من المرجح أن ينخفض دعم المواد البترولية 26%، والكهرباء 47% عن موازنة العام المالي الحالي.