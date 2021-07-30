نعيم: نمو الرسوم وخفض التكاليف يدعمان ربحية الإسكندرية للحاويات خلال الربع الأول

قالت وحدة ابحاث بنك الاستثمار “نعيم”، إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، نجحت في تحقيق نتائج إيجابية عن الربع الرابع من العام المالي 2020/2021، بدعم من نمو رسوم خدمات الحاويات والسيطرة على التكاليف.

وذكرت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن السعر المستهدف لسهم الشركة بالبورصة قيد المراجعة في الوقت الحالي.

وحققت الإسكندرية للحاويات إيرادات بقيمة 650 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 4٪ ربع سنوية وبانخفاض 15٪ سنويًا، خلال الربع الأول.

وقالت “نعيم” إن الإيرادات المذكورة متوافقة مع تقديراتها البالغة 649 مليون جنيه للربع.

وبلغ صافي ربح الشركة 395 مليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 2٪ ربع سنوي و3٪ سنويًا.

وأشارت “نعيم” إلى أن الأرباح تتقارب مع توقعاتها البالغة تحقيق أرباحا بقيمة 394 مليون جنيه.

وسجلت الإسكندرية للحاويات هامش الربح الإجمالي 68.74٪ خلال الربع، بارتفاع قدره 2.3 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي و8.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ووصل حجم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 750 مليون جنيه، مقابل 529 خلال الربع الثالث من 2020/2021، و221 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2020/2021.

وقالت “نعيم” إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات حققت نتائج قوية عن الربع الرابع من 2020/2021، بدعم من زيادة رسوم خدمات الحاويات (والتي تُعد ظاهرة عالمية نتيجة نقص الإمدادات من الحاويات) وكفاءة التكاليف.

وارتفعت إجمالي الإيرادات على المستويين الربع سنوي والسنوي، بدعم من زيادة رسوم الحاويات، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال تراجع حجم تداول الحاويات خلال الربع.

وتحسن متوسط الرسوم للحاوية بنسبة 10٪ ربع سنويًا و23٪ سنويًا؛ اذ استفادت الشركة من زيادة الرسوم خلال العام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت رسوم شحن الحاويات ارتفاعًا جوهريًا خلال الأشهر الماضية جراء خفض الإنتاج في الصين وارتفاع الطلب عقب ظهور جائحة كورونا؛ مما أسفر عن نمو في خدمات الحاويات ورسوم التخزين في محطات الشحن.

ارتفع حجم تداول الحاويات بنسبة 6٪ ربع سنويًا و31٪ سنويًا، بما يتماشى مع حركة مرور الحاويات الإقليمية.



وقالت “نعيم” إن هوامش الإسكندرية لتداول الحاويات قفزت نظرًا لعدة عوامل تمثلت في الاتي:

1- تحسن أوجه الكفاءة بدعم من إضافة معدات جديدة (رافعات وشاحنات نقل وجرارات) إلى العمليات التشغيلية (والتي تستهلك كمية أقل من الوقود الآن).

2- مع خفض تكاليف العمالة/الأجور بنسبة 20٪، (تُمثل 48٪ من تكاليف البضاعة المُباعة التي شكلت النسبة الأكبر من التكاليف خلال العام المالي 2019/2020).

وتوقعت “نعيم” أن توصي إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.70 جنيه للسهم عن العام المالي 2020/2021، بعائد نسبته 7.5٪ على سعر السهم الحالي.

أضافت نعيم: “نواصل نظرتنا المستقبلية الإيجابية فيما يتعلق بسهم الإسكندرية لتداول الحاويات على المدى القريب، مع الأخذ في الاعتبار استمرار نقص الحاويات، والذي قد يؤدي إلى زيادة رسوم الخدمات والتخزين”.

يذكر أن الشركة كانت قد خصصت مبلغ 273 مليون جنيه كحصتها ضمن رأس مال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT)، وسيتم تنفيذ هذا المشروع على مساحة 56 ألف متر مربع، ليضم رصيف عمقه 517 متر.

وتستحوذ الإاسكندرية لتداول الحاويات على 13٪ من هذا المشروع، وسوف يتم تمويله كليًا من الاحتياطي النقدي الداخلي للشركة؛ اذ تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 500 مليون دولار.

توقعت “نعيم” ارتفاع حجم تداول الحاويات على خلفية نمو حجم التجارة الخارجية لمصر، في إطار زيادة السعة النطاقية للشركة بغرض خدمة حاويات أكبر حجمًا.