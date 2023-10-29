«نعيم»: نتوقع تحرك البورصة المصرية صوب مستوى 23750 نقطة

توقعت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، تحرك البورصة المصرية نحو 23750 نقطة على المدى القريب، موضحةً أن تمكنهُ من تخطى ذلك المستوى بنجاح، سوف يعزز من فرصه في الصعود حتى 25000 نقطة.

ونصحت المتعاملين بالانتقائية خلال الوقت الحالي، وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تباين في الأداء.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملاته اليوم متراجعا 0.75%، مغلقا عند مستوى 23086.7 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان EGX70 EWI بنسبة 1.59%، مغلقا عند 4408 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.90%، مغلقا عند 6638 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 4.8 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 204 ورقة مالية صعد من بينهم أداء 105 واحدة وتراجع 58 آخرين وظل 41 على استقرار سعري دون تغيرات.