«نعيم» : نتوقع استمرار ارتفاع أرباح بنك «CIB» الربع الثاني من 2023

تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة” استمرار زخم النمو في أرباح البنك التجاري الدولي – مصر عن الربع الثاني من العام الجاري، مع توقع المزيد من التحسن في صافي هامش الفائدة، وسط حدوث تباطؤ في الدخل من مصادر غير الفوائد.



وتوقعت أن يُعلن البنك التجاري الدولي _ مصر قريبًا عن نتائجه للربع الثاني من عام 2023؛ وبصورة إجمالية قدرت صافي الربح لهذا الربع عند 6.20 مليار جنيه، بارتفاع 2.21% ربع سنويًا و76.2% سنويًا.

كما رجحت أن يُسجل صافي دخل الفائدة 11.70 مليار جنيه، بزيادة 7.5% ربع سنويًا و70% سنويًا.



وقالت إن صافي هامش الفائدة (وفقًا لحسباتها، من المتوقع أن يسجل 8% ، مقابل 7.6% في الربع الأول من 2023 و6.1% في الربع الثاني من 2022؛ ويأتي هذا التحسن انعكاس مباشر لارتفاع العوائد على استثمارات الخزانة (أذون وسندات الخزانة).



فيما رجحت أن تنخفض قيمة صافي الرسوم والعمولات إلى 1.03 مليار جنيه، بتراجع 15% ربع سنويًا ولكن بزيادة 58.5% سنويًا.

أما عن المخصصات، فتوقعت أن تبقى عند مستويات مرتفعة نظرًا للمناخ السائد من التحديات الاقتصادية؛ والتي من المتوقع أن تبلغ 585 مليون جنيه، مقابل 945 مليون جنيه في الربع الأول من 2023 و113 مليون جنيه في الربع الثاني من 2022.



وتوقعت أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى 5.3% مقابل 5.2% في الربع الأول من 2023 و 4.84% في الربع الثاني من 2022، مع توقعات أيضًا بارتفاع معدل الضريبة الفعلي على أساس ربع سنوي ليصل إلى 33%، مقابل 32.4% في الربع الأول من 2023.



ورجحت أن يسجل معدل نمو القروض حوالي 4.5% ربع سنويًا و33.6% سنويًا، مع تقدير القيمة الإجمالية للقروض عند 255.5 مليار جنيه؛ وتشير التقديرات إلى استمرار الزخم السابق لقروض الشركات بنمو 5.8% ربع سنويًا ولكن مع استقرار قروض الأفراد على أساس ربع سنوي.



وأضافت أن إجمالي الودائع البالغ 607.7 مليار جنيه، من المنتظر أن يرتفع 5.4 % ربع سنويًا و41.7% سنويًا.

وتابعت: أنهُ من المنتظر أن ترتفع ودائع الشركات بمقدار 4.7% ربع سنويًا و51.2% سنويًا، في حين من المتوقع أن ترتفع ودائع الأفراد بمقدار 6% ربع سنويًا و33.6% سنويًا.



كما توقعت أن تنخفض نسبة القروض للودائع إلى 42.05% في نهاية الربع الثاني من 2023، مقابل 42.39% في الربع الأول من 2023 و44.6% في الربع الثاني من 2022.

وأخيرًا استمرت في التوصية بشراء سهم البنك التجاري الدولي في البورصة المصرية عند سعر مستهدف 65.0 جنيه للسهم .