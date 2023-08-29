«نعيم»: نتائج «موبكو» تتجاوز تقديراتنا للربع الثاني على التوالي

قالت بحوث “نعيم القابضة”، إن مؤشرات الأرباح الأساسية لشركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، جاءت أعلى بكثير من توقعاتها، وذلك للربع الثاني على التوالي .

وأضافت “نعيم” أن البيانات أظهرت تراجع أقل حدة في الإيرادات وتحسن في الهامش، وهو ما قد يعزى إلى انخفاض تكلفة الغاز الطبيعي وارتفاع نسبة الصادرات.

وأشارت إلى صافي الربح بعد الضريبة سجل حوالي 1.52 مليار جنيه، بانخفاض 38% ربع سنويًا و7.7% سنويًا، موضحة أن هذا يتجاوز تقديراتها للقيمة 1.15 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن الإيرادات بلغت 4.33 مليار جنيه، بانخفاض 14.8% ربع سنويًا و3.7% سنويًا، مقابل تقديراتها البالغة 4.24 مليار جنيه.

وأوضحت “نعيم” أن التراجع ربع السنوي في المبيعات يتوافق مع توقعاتها، وهو ما يمكن تفسيره بالتراجع الحاد في سعر اليوريا والذي بلغ في المتوسط 345 دولارا للطن (بانخفاض 18.3% ربع سنويًا و62.7% سنويًا).

ونوهت إلى أن الهامش الإجمالي سجل 44.2% (بما تخطى تقديراتها البالغة 33%)، بارتفاع مقابل 38.8% في الربع الأول من 2023 ولكن بتراجع مقابل 49% في الربع الثاني من 2022.

واستمرت في التوصية بشراء سهم الشركة في البورصة المصرية عند سعر مستهدف 255 جنيها للسهم.