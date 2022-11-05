«نعيم»: نتائج «مدينة نصر» عن الربع الثالث من العام تخطت توقعاتنا   

قالت بحوث “نعيم القابضة”، إن نتائج شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” عن الربع الثالث من العام الجاري 2022، تخطت توقعاتها بصورة عامة.

وأوضحت في تقرير بحثي لها، إن شركة “مدينة نصر للإسكان” سجلت أداء قوي من حيث المبيعات والإيرادات خلال الربع الثالث من العام، فضلًا عن تحسن ملحوظ في هامش الربح الإجمالي والذي انخفض خلال الفترات ربع السنوية الأربعة السابقة.

ولفتت إلي أن زخم المبيعات أستمر عبر مشروعات تاج سيتي وسراي، وبلغ صافي الربح للربع 303 مليون جنيه، بنمو 14.4 مرة سنويًا و2.74 مرة ربع سنويًا – وهو ما جاء أعلى من توقعات “نعيم” البالغة 213 مليون جنيه .

وفسرت هذا الارتفاع في الأرباح خلال الربع نتيجة لزيادة الإيرادات والتي تعود إلى أرقام المبيعات القوية بالإضافة إلى التحسن الكبير في الهوامش على أساس ربع سنوي وسنوي .

وأضافت أن هامش الربح الإجمالي سجل خلال فترة الـ3 شهور حوالي 55٪، بارتفاع 28 نقطة مئوية ربع سنويًا وسنويًا والذي قد يكون بسبب مبيعات وتسليم الوحدات ذات الهوامش المرتفعة.

فيما بلغ إجمالي الإيرادات 1.2 مليار جنيه، بارتفاع 189٪ سنويًا و23٪ ربع سنويًا مدعومًا بشكل رئيسي بأرقام المبيعات القوية سنويًا وربع سنويًا.

وعلى صعيد المبيعات الجديدة، أوضحت أن الشركة حققت إجمالي مبيعات بقيمة 3.4 مليار جنيه في الربع الثالث من 2022، بارتفاع 5.7 مرة سنويًا و89٪ ربع سنويًا – بما يتخطى توقعات “نعيم” البالغة 1.9 مليار جنيه، مما نتج بشكل أساسي عن ارتفاع عدد الوحدات المُباعة خلال الربع إلى 1.1 ألف وحدة مقابل 619 وحدة في الربع الثاني من 2022 و367 وحدة في الربع الثالث من 2021.

وأشارت إلي أن هذا يعكس الطلب القوي عبر كافة المشروعات، وما يكمله من عرض مخزون جديد في تاج سيتي خلال هذا الربع إذ أعلنت الشركة إطلاق تاج فيلا على مساحة نحو 145 ألف كيلو متر مربع وإلكت على مساحة 167 ألف متر مربع في الربع الثالث من 2022، والذي حقق مبيعات بقيمة 1.4 مليار جنيه.

واستمرت “نعيم” في التوصية بشراء سهم مدينة نصر للإسكان عند سعر مستهدف 5.23 جنيه.