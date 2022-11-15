«نعيم» : نتائج «كيما» للربع الأول من العام المالي 2022-2023 تتخطى التوقعات

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة” إن نتائج أعمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” عن الربع الأول من 2022/ 2023، تخطّت التوقعات. ولفتت إلى أن الشركة بشكل عام حققت أداء قويًّا ناتجًا عن تحسن كبير في الهوامش، مشيرةً إلى أن إجمالي الإيرادات سجّل 1.5 مليار جنيه، بارتفاع 18.3% ربع سنوي، و58.4%سنويًّا.

وأوضحت “نعيم”، في تقرير بحثي لها، أن صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية، ولكن قبل خصم حصة أرباح الموظفين بالشركة، بلغ قيمة 471.2 مليون جنيه، مقابل 207.3 مليون جنيه في الربع الأخير من 2021/ 2022، و122 مليون جنيه في الربع الأول بالعام المالي المنقضي.

وأشارت “نعيم” إلى أن الهامش الإجمالي بلغ، خلال الفترة المذكورة، حوالي 57.1%، مقابل 56.9% في الربع الأخير من 2021/ 2022، و39.4% على أساس سنوي.

وقالت إن التحسن في الهامش الإجمالي ناتج عن ارتفاع نسبة الصادرات، والاستفادة القصوى من فروق الأسعار، موضحةً أن متوسط سعر اليوريا بلغ، خلال الربع، 785 دولار للطن، بتراجع 15% ربع سنوي، ولكن بارتفاع 66.2% سنويًّا.