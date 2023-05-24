«نعيم»: نتائج شركة «مدينة نصر» متوافقة مع توقعاتنا .. وتوصية بشراء السهم في البورصة



قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن نتائج أعمال شركة “مدينة نصر” للإسكان والتعمير عن الربع الأول من العام الجاري 2023، جاءت متوافقة مع توقعاتها، واستمرت في توصيتها بشراء السهم في البورصة المصرية بسعر مستهدف 5.23 جنيه.



وأوضحت أن “مدينة نصر” حققت بصورة إجمالية أداءا مميزا خلال الربع الأول، بفضل التحسن في الهامش الإجمالي.



وأضافت أن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 304 مليون جنيه، بارتفاع 50% ربع سنويًا و153% سنويًا وهو ما يقترب من تقديراتها البالغة 296 مليون جنيه.



ولفتت إلي أن هامش الربح الإجمالي سجل 55%، بارتفاع 21 نقطة مئوية ربع سنويًا و22 نقطة مئوية سنويًا ليتخطى توقعاتها للقيمة 34%.



وتابعت أن إجمالي الإيرادات بلغ 1.05 مليار جنيه، بانخفاض 53% ربع سنويًا ، ولكن بزيادة 25% سنويًا ، وأرجعت الهبوط ربع السنوي إلى انخفاض المبيعات التعاقدية.



وفيما يتعلق بالمبيعات التعاقدية، أوضحت “نعيم” أن الشركة سجلت إجمالي مبيعات بقيمة 1.79 مليار جنيه، بعد استبعاد الشركات التابعة التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا «مينكا وإيجي كان» ، بتراجع 51% ربع سنويًا، ولكن بارتفاع 15% سنويًا، بقيادة أساسية من تاج سيتي.



وعلى الجانب الأخر، سجلت مبيعات «مينكا وإيجي كان» بقيمة 544 مليون جنيه.