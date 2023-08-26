«نعيم»: نتائج «بالم هيلز» للربع الثاني تتخطى التوقعات وتسجل 355 مليون جنيه أرباحا

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن أرباح شركة “بالم هيلز” جاءت متخطية توقعاتها، خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة انخفاض تكاليف التمويل والمخصصات.

وبلغت الأرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية حوالي 355.4 مليون جنيه، وهو أعلى بنحو 34.8% سنويًّا، و40.6% ربع سنوي- أعلى بكثير من الرقم المتوقع لدينا عند 250 مليون جنيه.

وأوضح أن إجمالي الإيرادات بلغ 3.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني، بانخفاض 16% سنويًّا، و3.9% ربع سنوي، نتيجة انخفاض تسليم الوحدات عن المتوقع.

وأشارت “نعيم”، في تقرير بحثي لها، إلى أن هامش الربح الإجمالي سجل 35.5%، بارتفاع 0.5 نقطة مئوية سنويًّا، ونمو 3.3 نقطة مئوية ربع سنوي، وهو ما أعتبرته يتوافق مع تقديراتها تمامًا، مؤكدة أن الهوامش جاءت قوية نتيجة للتوليفة المواتية للمبيعات.

وقالت إن إجمالي المبيعات التعاقدية سجل 12.9 مليار جنيه، بنمو 148.1% سنويًّا، وزيادة 95.5% ربع سنوي، بما يتجاوز تقديراتها للقيمة 10 مليارات جنيه.

وأضافت أنه على الرغم من تراجع الإيرادات ربع سنوي وسنويًّا، فإنه تم تعويض ذلك من خلال تراجع مصروفات الفائدة والمخصصات، بالإضافة إلى الهوامش الإجمالية القوية.

ونوهت بأن مصروفات الفائدة سجلت مستوى منخفضًا، على الرغم من ارتفاع صافي الدين ومعدلات الفائدة سنويًّا وربع سنوي، كما ارتفع صافي الدين بنسبة 124.2% سنويًّا، و147.7% ربع سنوي، ليصل إلى 3.2 مليار جنيه.

واستمرت في التوصية بشراء سهم الشركة عند سعر مستهدف 3.24 جنيه للسهم.