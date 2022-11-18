«نعيم»: نتائج «الشرقية للدخان» تتخطى التوقعات بالربع الأول من العام المالي 2022-2023

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن الشركة الشرقية للدخان – إيسترن كومباني أعلنت عن نتائجها للربع الأول من العام المالي 2022/2023، وبلغ صافي الربح 1.4 مليار جنيه، بارتفاع كبير مقابل خسائر بقيمة 222 مليون جنيه في الربع الأخير من العام السابق لهُ 2021/2022، بما تخطى تقديرات السوق للقيمة 875 مليون جنيه للربع.

وأضافت أن هذه الأرباح المتفوقة للشركة جاءت على الرغم من تسجيلها مصروفات استثنائية ببند المعاشات المبكرة بمقدار 562 مليون جنيه خلال هذا الربع، كما ارتفع بند المصروفات الأخرى إلى 638 مليون جنيه بنمو 79% ربع سنويًا و495% ربع سنويًا.

وأوضحت “نعيم” أن الإيرادات ارتفعت بقيمة 4.6 مليار جنيه متجاوزة تقديرات السوق للقيمة 4.4 مليار، بنمو بواقع 6% على أساس ربع سنوي و7% على أساس سنوي.

وتابعت أن الهامش الإجمالي سجل 51.1%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية ربع سنويًا و5.8 نقطة مئوية سنويًا.

وأشارت إلي أن إيرادات السجائر المحلية بلغت 4.1 مليار جنيه وهي تمثل 88% من الإجمالي، بارتفاع 9٪ ربع سنويًا و13% سنويًا.

كما ارتفع أيضًا السعر لكل عبوة بواقع 6% ربع سنويًا و22% سنويًا، في حين ارتفعت الأحجام بواقع 3% ربع سنويًا ولكن مع تراجع 7% سنويًا.

كما بلغت إيرادات العمل لدى الغير 342 مليون جنيه، بتراجع 26% ربع سنويًا و36% سنويًا، إذ تراجعت الأحجام بحدة بتراجع 50% ربع سنويًا و41% سنويًا.

وبالنسبة للتوقعات المستقبلية للشركة، فقالت “نعيم” أنها تبدو إيجابية من جانب الأرباح، إذ سيشهد الربع القادم بالكامل ارتفاع في الأسعار بنحو 10-30% والتي بدأ تطبيقها في أول سبتمبر الماضي.