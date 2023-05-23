«نعيم»: نتائج «ابن سينا» بالربع الأول من 2023 تخطت التوقعات

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن نتائج أعمال شركة “ابن سينا فارما” عن الربع الأول للعام الجاري جاءت جيدة وتخطت توقعات السوق

وأعلنت شركة ابن سينا فارما عن نتائجها المالية للربع الأول من 2023 – وبصورة إجمالية حققت الشركة أداء جيد.

وأوضحت “نعيم” أن صافي الربح بلغ 72.5 مليون جنيه بما تجاوز تقديرات السوق للقيمة 63.2 مليون جنيه، بارتفاع 22.1% سنويًا واستقرار على أساس ربع سنوي.

ولفتت إلي أن هذا التحسن السنوي جاء على الرغم من القفزة في مصروفات الفائدة بنسبة 116.4%، والتي جاءت مدعومة بالزيادة بنسبة 28.3% في الإيرادات، وارتفاع الهوامش بنحو 1.5 نقطة مئوية، بالإضافة إلى تسجيل مكاسب فروق عملات بقيمة 35.2 مليون جنيه.



وقالت “نعيم” إن شركة ابن سينا فارما سجلت مخصصات أرباح بقيمة 20 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، وبلغت قيمة الإيرادات 6.8 مليار جنيه بما تجاوز تقديرات السوق البالغة 6.3 مليار جنيه، بنمو 28.3% سنويًا و14.4% ربع سنويًا، مدعومة بكلًا من الارتفاع في حجم المبيعات والأسعار.



وسجل الهامش الإجمالي 8%، بتحسن 1.5 نقطة مئوية سنويًا و1.8 نقطة مئوية ربع سنويًا، وبلغ إجمالي الدين 4.4 مليار جنيه، مقابل 3.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2022، مما تسبب في ارتفاع مصروفات الفائدة بواقع 197.5 مليون جنيه، والتي كانت نتيجة للارتفاع التراكمي بمقدار 800 نقطة أساس في أسعار الكوريدور.



ونوهت أن صافي الدين قفز إلى 3.85 مليار جنيه، بارتفاع ربع سنويًا بواقع 610 مليون جنيه نظرًا لتمديد أيام الذمم المدينة والمخزون، وبلغت قيمة الأصول المتاحة للبيع 1.2 مليار جنيه، مقابل 792.3 مليون جنيه، نظرًا لقيام الشركة بتحويل 415 مليون جنيه من حساب المشروعات قيد الإنشاء.