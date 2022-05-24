«نعيم» : نتائج أعمال «ابن سينا» في الربع الأول من 2022 جاءت أقل من توقعاتنا

قالت بحوث شركة نعيم القابضة إن نتائج شركة ابن سينا فارما جاءت أقل من توقعاتنا، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، وأوضحت أن صافي الإيرادات للشركة بلغ 5.3 مليار جنيه في الربع الأول من العام، بنمو 12% سنويًّا، وتراجع 11% ربع سنوي؛ وهو ما جاء أقل من تقديرات السوق البالغة 5.6 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن صافي الربح سجل 59.4 مليون جنيه، بارتفاع 18% سنويًّا، وتراجع 20% ربع سنوي؛ والذي جاء أقل من تقديرات السوق لقيمة 73.4 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن الهامش الإجمالي سجل 7.4%، بتراجع 42 نقطة أساس سنويًّا، ولكن بارتفاع 1.3 نقطة مئوية سنويًّا.

وعلى صعيد القطاعات أوضحت “نعيم” أن مبيعات التجزئة بالصيدليات بلغت 67% من إجمالي الإيرادات عند 3.7 مليار جنيه، بارتفاع 14% سنويًّا، ولكن بتراجع 14% ربع سنوي.

فيما بلغت إيرادات أعمال الجملة 808 ملايين جنيه، 15% من إجمالي الإيرادات، بنمو 2% سنويًّا، وتراجع 13% ربع سنوي.

وقد بلغت مبيعات المناقصات 962 مليون جنيه (18% من إجمالي الإيرادات)، بتحسن 14% سنويًّا، و2% ربع سنوي.

وأضافت أن أداء مبيعات التجزئة لابن سينا فارما جاء متماشيًا مع القطاع بالكامل، فقد بلغت مبيعات التجزئة 22.3 مليار جنيه، وفقًا لبيانات IQVIA، بنمو سنوي 13% مقابل 14% نموًّا لابن سينا فارما، وتراجع ربع سنوي 9%، مقابل تراجع 14% لابن سينا فارما.

ولفتت “نعيم” إلى أنها لاحظت قفزة كبيرة في رأس المال العامل للمجموعة، والذي ارتفع 763 مليون جنيه سنويًّا، و762 مليون جنيه ربع سنوي، ليصل إلى 2.4 مليار جنيه.

ونوهت بأن صافي الدَّين ارتفع بمقدار 1.6 مليار جنيه سنويًّا، و1.5 مليار جنيه ربع سنوي، ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، والذي، وفقًا لما ذكرته الشركة، يعود إلى القيود المفروضة من قِبل البنك المركزي على خصم الذمم المَدينة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تقم بإعداد القوائم المالية الكاملة.