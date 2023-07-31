«نعيم»: منطقة 18100 تعمل حاليًا كمقاومة عنيدة لم تسمح باستمرار صعود البورصة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مستوى 18100 نقطة يعمل حاليًا كمقاومة عنيدة لم تسمح للمؤشر باستمرار صعود البورصة.

وأضافت أن المؤشر الرئيسي “egx30” يتحرك صعودًا وهبوطًا في حركة عرضية منذ أبريل الماضي، كما أن 16500 يقف كمستوى دعم قد تمكن من إيقاف نزيف التراجع مرتين خلال نفس المدة.

وأشارت إلى أن الحركة السعرية الحالية بدأت بعد الارتداد لأعلى من مستوى الدعم 16500 نقطة، لذلك فهناك توقعات للوصول لمستوى المقاومة 18100 نقطة.

وأوصت “نعيم” بشراء سهم شركة “الإسكندرية للزيوت المعدنية” وحددت مستهدفاته عند 9.95 ثم 11 جنيه، وشراء “مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر” وحددت مستهدفاته عند 26 ثم 27.10 جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 10 مليارات جنيه، وصعد «EGX30» بحوالى %1.24 ليغلق عند 17554 نقطة،

وارتفع «EGX70» بـ%0.04 مسجلا 3517 ونظيره الأوسع نطاقا «EGX100» بـ%0.4 ليسجل 5192 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم المقيدة 2.06 مليار جنيه، وربح رأسمالها السوقى نحو 10 مليارات، ليغلق عند تريليون و 189 مليارا، مقابل تريليون و 179 مليارا لمستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافى 15.58 مليون جنيه، و13.71 مليون على الترتيب، مقابل شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 29.3 مليون.