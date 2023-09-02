«نعيم»: مكاسب العملة وعوائد التخارجات يُدعمان ربحية «أوراسكوم كونستراكشون» الربع الثاني من 2023

قالت “نعيم القابضة” إن مكاسب العملة الأجنبية والأخرى الرأسمالية كانت دواعم أساسية لربحية شركة “أوراسكوم كونستراكشون” خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 .

وأوضحت “نعيم”، أن الشركة حققت قفزة حادة في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري، جاءت ناتجة عن البنود غير المتكررة مثل المكاسب الرأسمالية ومكاسب العملات الأجنبية، إذ تخارجت المجموعة من اثنتين من شركاتها التابعة لمواد البناء.

وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه إلي أن تراجع هوامش وأرباح الشركة خلال تلك الفترة جاء نتيجة التعاقدات غير المواتية على الإنشاءات في مصر.

ولفتت إلى أن صافي الربح للشركة سجل 61.9 مليون دولار، بارتفاع ضخم بلغ 197.6% سنويًا و71.5% ربع سنويًا.

في حين ألمحت “نعيم” في تقريرها البحثي إلى أنه بعد استبعاد البنود غير المتكررة، من المفترض أن يكون صافي الربح 20.8 مليون دولار، وهو أقل من توقعاتها للقيمة 23.3 مليون دولار.

ونوهت إلى أن هامش الربح الإجمالي سجل 7.5%، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية سنويًا و1.1 نقطة، موضحة أن ذلك يقترب من توقعاتها للقيمة 7.4%.

وقالت “نعيم” إن إجمالي الإيرادات انخفض بواقع 18.8% سنويًا و5.7% ربع سنويًا إلى 759 مليون دولار، مشيرةً إلى أن هذا يخالف تقديراتها للقيمة 843 مليون دولار.

و على جانب العقود الإنشائية، أضافت “نعيم” أن قيمتها تراجعت بمقدار 14.9% سنويًا ولكن مع الاستقرار على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

واستمرت “نعيم” في التوصية بشراء سهم الشركة في البورصة المصرية عند سعر مستهدف 183 جنيها للسهم.