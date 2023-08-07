«نعيم» : مستوى 18100 نقطة يعمل كمقاومة عنيدة للبورصة المصرية لم تسمح باستمرار الصعود

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يتحرك صعودًا وهبوطًا خلال حركة عرضية منذ شهر أبريل الماضي .

ولفتت إلي أن مستوى 18100 نقطة، يعمل كمقاومة عنيدة لم تسمح باستمرار الصعود للمؤشر، كما أن مستوى 16500 يعمل كمستوى دعم .

وأشارت إلي أنهُ نظرًا لأن الحركة السعرية الحالية بدأت بعد الارتداد لأعلى من مستوى الدعم 16500 نقطة، وبناء عليه توقعت وصول المؤشر لمستوى المقاومة 18100 نقطة، وأوضحت أن هذه الرؤية تنتهي في حالة الإغلاق أدنى من مستوى 17300 نقطة .

وفي تقريرها البحثي الصادر اليوم، أوصت بشراء 3 أسهم، إذ نصحت بشراء “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” بالقرب من 12 جنيها، وحددت مستهدفاته نحو 13.30 و 15.25 .

كما أوصت بشراء “مصر الوطنية للصلب” بالقرب من 1.70 وحددت مستهدفاته عند 2 ثم 2.20 جنيه .

وثالثًا أوصت بشراء سهم “إعمار للتنمية مصر” بالقرب من 2.93 جنيه وحددت مستهدفاته عند 3.20 و 3.50 .