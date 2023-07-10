"نعيم": مجموعة مستشفيات "كليوباترا" تُحقق أداء جيدا الربع الأول من 2023 رغم ارتفاع المخصصات

قالت وحدة التحليل المالي بشركة “نعيم القابضة”، إن مجموعة مستشفيات “كليوباترا” حققت أداء جيد خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، على الرغم من تسجيل الشركة لمؤشرات أداء أساسية أقل بمقدار ضئيل من تقديراتها نتيجة لارتفاع المخصصات.

وأوضحت أنهُ خلال هذا الربع تمكنت الشركة من زيادة الأسعار وهو ما يتضح في قيمة متوسط الرسوم لكل حالة بارتفاع 21.4% سنويًا .

وأشارت “نعيم” إلي أن صافي الربح عن الربع الأول بلغ 94.6 مليون جنيه، بتراجع 1.4% سنويًا ولكن بارتفاع 19.8% ربع سنويًا وهو أقل من تقديراتها البالغة 102.5 مليون جنيه نتيجة لارتفاع المخصصات.

في حين نوهت “نعيم” أن هامش الربح الإجمالي يسجل 33.9% بتراجع 0.9 نقطة مئوية سنويًا وارتفاع 0.5 نقطة مئوية ربع سنويًا، وبلغ إجمالي الإيرادات 777 مليون جنيه، بزيادة 22% سنويًا و9% ربع سنويًا.

كما سجل إجمالي عدد الحالات المقدم إليها الخدمة 274.8 ألف، بارتفاع 4.2% سنويًا ولكن بتراجع 10.2٪ ربع سنويًا، وبلغت قيمة الرسوم لكل حالة 2.8 ألف جنيه، بزيادة 17.1٪ سنويًا و21.4% ربع سنويًا.



وعلى صعيد إيرادات قسم المرضى الداخليين فأوضحت “نعيم” أنها سجلت 148 مليون جنيه بما يمثل 19% من الإيرادات، بنمو 3.1 % سنويًا و5.7% ربع سنويًا، وارتفع إجمالي عدد الحالات المقدم إليها الخدمة بنسبة 12.9% سنويًا ولكن بتراجع 7.1% ربع سنويًا، ليسجل 14.1 ألف حالة.



وتراجعت قيمة الرسوم لكل حالة بواقع 8.7% سنويًا نتيجة لتأثر قيمة سنة الأساس بحالات العلاج المرتبطة بكوفيد-19، في حين ارتفعت الرسوم بمقدار 13.8% ربع سنويًا لتصل إلى 10.5 ألف جنيه.



أما قسم العيادات الخارجية فقالت إنهُ يسجل إيرادات بقيمة 93 مليون جنيه بما يُمثل 12% من إجمالي الإيرادات، بزيادة 30.8% سنويًا و8.2% ربع سنويًا، كذلك ارتفع عدد الحالات المقدم إليها الخدمة بنسبة 9.6% سنويًا ولكن بتراجع 8.4% ربع سنويًا، ليصل إلى 219 ألف حالة، وارتفعت الرسوم لكل حالة بنسبة 19.4% سنويًا و18.1%ربع سنويًا، لتسجل 424 جنيه.