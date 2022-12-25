«نعيم»: مؤشر egx30 يختبر دعم 14300 نقطة الوقت الحالي

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر خلال الوقت الحالي مستوى الدعم 14300 نقطة .

وأوضح أن التمكن من الارتداد من مستوى الدعم سوف يدفع به نحو المزيد من الصعود حتى مستويات 15600 نقطة .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 25-12-2022، على هبوط جماعي متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب .

وفقد المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.67% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14385 نقطة.

و تراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.85% عند مستوى 2704 نقاط ، وانخفص مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 1.95% عند 3995 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات علي الأسهم 1.47 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205 أسهم، ارتفع منهم 27 وتراجع 113 فيما استقر 65 دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5.29 مليار جنيه ، ليغلق عند 941.56 مليار جنيه ، مقابل 946.85 مليار مستوى الإغلاق السابق.