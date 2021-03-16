«نعيم»: مؤشر «EGX30» يتحرك نحو 11110 نقطة حاليًا

السوق تستهل تعاملات اليوم على هبوط جماعي

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يتحرك حاليًا باتجاه مستوى الدعم 11110 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن التمكن من الارتداد من ذلك المستوى لأعلى سيدفعها نحو مستوى 11500 نقطة، فيما على جانب آخر فإن كسرهُ لأسفل سيدفعها نحو 10850 نقطة .

وأوصت “نعيم” في تقريرها البحثي بانتظار إشارة شراء جديدة ل سهم “ارابيا انفستمنت القابضة” موضحة أن السهم كان قد هبط أمس بنحو 4.8% .

واستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم على هبوط جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” 0.67% عند 11146 نقطة .

وكان المؤشر الرئيسي “egx30” أنهي تعاملاتهُ أمس على هبوط بنحو 0.6% ليصل 11222 نقطة، كما هبط المؤشر السبعيني “egx70ewi” بـ2.7% وسجل 2144 نقطة، وتراجع الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 2.2% عند 3142 نقطة، ونظيرهُ “egx50” متساوي الأوزان بـ1.8% عند 2197 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم أمس 1.1 مليار جنيه، وجرى التداول على 191 سهمًا، هيمنت الحركة الهابطة على اداء 142 من بينهم وصعد 21 آخرون ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي حوالي 680.630 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بقيمة 26.4 و 7.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملين العرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 34 مليون جنيه.