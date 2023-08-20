«نعيم» : مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يختبر 18150 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يختبر مستوى 18150 نقطة خلال الوقت الحالي .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن التحرك أدنى من هذا المستوى سوف يعزز من احتمالات التراجع نحو مستوى الدعم 16500 نقطة، وعلى جانب آخر لفتت إلي أن التمكن من تخطي عقبة 18220 بنجاح سيؤدي إلي مزيد من الصعود .

وأوصت بشراء سهم “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بالقرب من 26.50 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 30 ثم 32.75 جنيه، كما أوصت بشراء “دايس للملابس الجاهزة”، عند 0.58 جنيه وحددت مستهدفاته عند 0.64 ثم 0.74 جنيه .

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود جماعي، إذ ارتفع “EGX 30” بنسبة %1.46 إلى 17969 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX 70” بنحو %1.37 ليسجل 3628 وزاد «EGX 100» الأوسع نطاقًا بمعدل %1.26 ليصل إلى 5353.

وسجلت تداولات الأسهم المقيدة قيمة إجمالية 12.2 مليار جنيه بعد التعامل على 3.9 مليار ورقة مالية من خلال 195.7 ألف عملية، فيما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة %1.41 إلى 1.2 تريليون مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافى 194.9 و 63.9 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل المصريون صافى بيع بنحو 258.9 مليون.