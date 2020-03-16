نعيم: كسر مستوى 9800 يدفع البورصة للتحرك نحو 8600 نقطة

قالت وحدة التحليل الفنى بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية شهدت بجلسة أمس، واحدة من الجلسات السيئة، إذ كانت سادس أسوأ جلسة من حيث الأداء فى تاريخها.

وأشارت “نعيم القابضة”، في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها ، إلى أن البورصة فقدت أكثر من ألف نقطة ، وتوقعت أن تتجه مؤشرات البورصة نحو مستوى 8600 نقطة فى حالة كسر مستوى 9800 نقطة لأسفل .

ونصحت “نعيم القابضة” ، المستثمرين باستغلال الصعود كفرصة للبيع .

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهمها لمدة نصف ساعة، وذلك بعد أن هوى المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 5% عقب مرور نصف ساعة فقط على بدء التداول .

وخلال الربع ساعة الأول من الجلسة، هبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 6% ليصل إلى مستوى 9500 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2% ليسجل 995 نقطة ، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.8% إلى 1070 نقطة .

وشهدت البورصة أمس الأحد ما يشبه الإعصار المدوى ، خسرت خلاله ما يعادل 40 مليار جنيه ، وتراجع مؤشرها الرئيسى بأكبر وتيرة يومية منذ جلسة 25 نوفمبر 2012 – حين هوى المؤشر بنسبة %9.58 – نتيجة للمخاوف بشأن تفشى فيروس كورونا.

وانهالت عمليات البيع العنيفة للمؤسسات الأجنبية منذ الدقائق الأولى للجلسة ، خاصة على الأسهم القيادية صاحبة الأوزان النسبية ، وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى الذى سجل أدنى مستوياته خلال عام ليغلق عند 63 جنيهاً .

وهبط EGX30 بنسبة %9.34 إلى 10148 نقطة، وEGX70 بنسبة %7.37 إلى 1015 نقطة ، وهبط EGX100 الأوسع نطاقاً %7.09 إلى 1089 نقطة .