بورصة وشركات

نعيم : كسر دعم 11420 نقطة لأدنى قد يدفع البورصة المصرية نحو 11100 نقطة

توصية بشراء "المالية والصناعية" و"ارابيا هولدنج"
أسماء السيد 4:59 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 4:59 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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قالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة إن كسر البورصة المصرية مستوى الدعم 11420 نقطة لأدنى سوف ينذر بمزيد من التراجعات باتجاه مستوى 11100 نقطة.

ونصحت، في تقريرٍ بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، المتعاملين بالانتقائية، فيما أشارت إلى أن هذه الرؤية المتراجعة ستكون غير صالحة في حال قدرة المؤشر على تخطي مستوى 11725 نقطة.

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وأوصت “نعيم” بشراء سهم “المالية والصناعية” بالقرب من 13.75 جنيه، وحددت مستهدفات السهم عند 15.20 ثم 15.90 جنيه.

كما أوصت بشراء سهم “أرابيا هولدنج” بالقرب من 0.40 جنيه، وحدتت مستهدفات السهم عند 0.45 ثم 0.48 جنيه.

وأغلقت مؤشرات البورصة جلسة أمس الاثنين على هبوط جماعى، وانخفض «EGX30» الرئيسى بنسبة 1.21% ليصل إلى 11548 نقطة.

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تراجع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.84% إلى 2155 نقطة، وهبط “EGX100” الأوسع نطاقًا 0.87% لمستوى 3184 نقطة.

وتصدرت التراجعات أسهم «البنك التجارى الدولى» بنسبة 1.8%، و«فورى للمدفوعات» بنحو 5.6%، و«مصر الجديدة للإسكان» 3.1%، و«القلعة» 1.9%.

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بقلم أسماء السيد

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