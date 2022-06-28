نعيم : كسر السوق لدعم 9200 يدفعها لمزيد من الهبوط نحو 8600 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن كسر البورصة المصرية لمستوى الدعم 9200 لأسفل سيدفعها نحو 8600 نقطة فى ظل حالة الضغط البيعي الحالية .

وأوضحت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إنهُ في حالة عدم تمكن المؤشر الرئيسي “egx30” من التماسك عند 8600 فقد تمتد حالة الهبوط حتى مستوى 8100 نقطة .

ونصحت “نعيم” متعاملي البورصة بالتحرك الانتقائي على الأسهم خلال الوقت الحالي، فيما أوصت بإنتظار إشارة شراء جديدة لسهم مجموعة “طلعت مصطفى”.

هذا وقد كانت افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط حاد لمؤشراتها تجاوز 2% للمؤشر الرئيسى حتى أول ساعة من التداولات وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 2.2% عند 9051 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.84%، ليسجل 1721 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.08% مسجلا 2539 نقطة.