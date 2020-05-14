نعيم : كسر البورصة المصرية مستوى 10350 لأسفل يدفعها للتراجع نحو 10070 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن فشل البورصة المصرية في التماسك عند مستوى 10350 نقطة وكسرها لأسفل سيدفعها لمزيد من التراجع نحو 10070 نقطة .

وأوصت في تقريرها البحثي بشراء سهم “أبو قير للأسمدة” بالقرب من 11.25 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف 13.50 جنيه كمرحلة أولى ثم 14 جنيها وحددت مستوى وقف الخسائر عند 10.85 جنيه .

كما أوصت بشراء سهم شركة “مستشفى كليوا باترا” بالقرب من 4.80 جنيه، وأشارت إلى أن السهم يقترب من 5.40 ثم 5.75 جنيه .

وأنهت البورصة تعاملاتها –أمس- على هبوط جماعي، لتفشل للمرة الرابعة في تجاوز مستويات المقاومة 10500- 10600 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بـ1.8% وسجل 10396 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 2% ليصل إلى 1114 نقطة، كما هبط “egx50” متساوي الأوزان 2% أيضًا ليسجل 1517 نقطة، وتراجع نظيره الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنسبة مماثلة لنظيره الخمسيني وسجل 1830 نقطة.

واقتربت تداولات الأسهم أمس من حاجز الملياري جنيه، وسجلت 1.8 مليار، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 172، هيمن الصعود على أداء 26 منها، فيما انخفض 123 ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 548.6 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 779 مليون جنيه، والمصريون والأجانب للبيع بصافي مبيعات بلغ 754.9 و 24.3 مليون جنيه على التوالي .