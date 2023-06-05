«نعيم» : قيد «طاقة عربية» في البورصة المصرية يُمثل خطوة إيجابية لشركة «القلعة»

قالت بحوث«نعيم القابضة»، إن عملية القيد لشركة «طاقة عربية» في البورصة المصرية، يعتبر خطوة إيجابية هامة لشركة «القلعة القابضة» .

وأوضحت أن هذا يأتي بافتراض أن الشركة تمكنت أخيرًا من تحقيق دخل من أصولها الأكثر ربحية والتي تتمتع بتدفق نقدي حر إيجابي ومستمر، مشيرة إلي أنه وفقًا لنموذجها، يمكن تقييم إجمالي حقوق ملكية شركة طاقة عربية بنحو 8 مليار جنيه (بعد خصم الديون المستحقة).

وكانت البورصة المصرية وافقت على قيد أسهم شركة طاقة عربية برأسمال مُصدر 676.2 مليون جنيه، موزع على 1.35 مليار سهم بقيمة إسمية 0.5 جنيه للسهم.

وسيتم إدراج الشركة في قطاع المرافق، وأشارت «نعيم»، إلي أن هذه الأخبار تأتي متوافقة إلى حد كبير من التطورات الأخيرة للشركة، والتي تتضمن إعلان الكيان الأم القلعة القابضة للاستشارات المالية التي تمتلك 55.3٪ من طاقة في أحدث بيان لها، إن الإدارة خصصت أصول للبيع بنية تسديد الديون.

وأفاد البيان أيضًا أنه يمكن أن يتم إعادة شراء الأصول المتضمنة في الصفقة الإجمالية للبيع. وذكرت مصادر أيضًا أنه سيتم إدراج الأسهم أولاً، مع توقع تنفيذ عملية الطرح في وقت لاحق.

وبالعودة لعام 2022، تم الإفصاح أن المجموعة المالية هيرمس القابضة وبنك HSBC من بين بنوك الاستثمار المفوضة لإتمام الأمر.