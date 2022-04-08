قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “نعيم” إن العرض المقدم من شركة إكسبدشن للاستثمار للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” يتضمن خصمًا كبيرًا لمضاعفات الأغذية والمشروبات الطبيعية في الأسواق الناشئة.

وذكرت “نعيم”، في ورقة بحثية وصل “المال”، أن النقييم يتضمن خصم بالمقارنة مع صفقات الاستحواذ والاندماج التي تمت مؤخرًا في السوق المحلية، لكنه انعكاس عادل للبيع المفرط في البورصة المصرية.

وأكدت أن السعر الإرشادي للعرض يُقدر السهم عند مضاعف قيمة المنشأة للمبيعات (EV/S) بمقدار 0.64 مرة، ومضاعف قيمة المنشأة للربحية قبل الاستقطاعات عند 8.6 مرة، ومضاعف ربحية 19.5 مرة.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن تلقّي شركة دومتي لعرض شراء غير ملزِم من إكسبدشن للاستثمار لما يصل إلى 90% من إجمالي الأسهم القائمة بسعر مبدئي 5 جنيهات للسهم.

وأضافت نعيم، في تعليقها على العرض: “(ربما لا يكون مضاعف الربحية مؤشرًا صحيح التقييم؛ نظرًا للاضطرابات الأخيرة من حيث تغييرات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية بشكل عام)”.

وأوضحت أنه تم الاستحواذ على أطياب (أحد منتجي اللحوم المُصنعة المحليين) من قِبل مجموعة أغذية الإماراتية في 2020، بقيمة وصلت إلى 156 مليون دولار (لحصة تبلغ 75%)؛

وهو ما يعني مضاعف المنشأة للمبيعات بمقدار 1.80 مرة، ومضاعف المنشأة للربحية قبل الاستقطاعات بمقدار 9.6 مرة.

وفي عام 2016 طُرحت دومتي للاكتتاب العام الأولي بتقييم يبلغ حوالي 2.6 مليار جنيه أو 285 مليون دولار (بناءً على سعر الصرف في هذا الوقت).

وترى “نعيم” أن عرض الشراء المقدم من إكسبدشن للاستثمار لا يعتبر أمرًا مفاجئًا؛ نظرًا للخصم الكبير الذي يتم على أساسه تداول السهم في البورصة المصرية وسط ظروف السوق غير المواتية (إذ يتم تداول مؤشر EGX30 في حد ذاته بخصم 50% عن متوسط مضاعفات الأسواق الناشئة).

وتعتبر “نعيم” هذه الخطوة متوقعة مسبقًا وسط الاهتمام الإستراتيجي الأخير من قِبل مستثمرين إقليميين ببعض الشركات الأخرى المُدرَجة في البورصة المصرية؛ مما أدى إلى زيادة تعرض الأسهم المدرجة في قطاع المستهلكين، ويجعلها أكثر عرضة للاستحواذ بسهولة نتيجة للتقييم شديد الانخفاض.

وأضافت: “نحن في انتظار استكمال الفحص النافي للجهالة بواسطة إكسبدشن للاستثمار، ثم ما يليه موافقات الجهات الرقابية (والتي تتضمن هيئة الرقابة المالية)”.

تعد إكسبدشن للاستثمار شركة ذات أغراض خاصة أُسست بغرض الاستحواذ على دومتي. ومن المساهمين في شركة إكسبدشن للاستثمار عمر الدماطي (رئيس مجلس إدارة دومتي)، ومحمد الدماطي (نائب الرئيسي والعضو المنتدب لشركة دومتي).