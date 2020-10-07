نعيم: عرض شراء «السويس – طرة» للأسمنت مجزٍ لكن أوضاع القطاع قد تعيق المفاوضات

أصدرت وحدة ابحاث بنك الاستثمار "نعيم" ورقة بحثية للتعليق على عرض شركة السويس للأسمنت استحواذ كامل على شركة أسمنت بورتلاند طره. وقالت "نعيم"، في ورقة بحثية وصلت "المال" إن قيمة عروض الشراء المُتعلقة بكل من شركة السويس للأسمنت وشركة أسمنت…

أصدرت وحدة ابحاث بنك الاستثمار “نعيم” ورقة بحثية للتعليق على عرض شركة السويس للأسمنت استحواذ كامل على شركة أسمنت بورتلاند طره.

وقالت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال” إن قيمة عروض الشراء المُتعلقة بكل من شركة السويس للأسمنت وشركة أسمنت بورتلاند طرة (والتي تستند إلى متوسط سعر التداول المُحدد وفقًا لقواعد/معايير البورصة المصرية) تقترب من السعر القائم للأسهم المُدرجة بالبورصة.

وأشارت “نعيم” إلى أنه على هذا الأساس يبلغ تقييم أسهم السويس للأسمنت 1.365 مليار جنيه (باستثناء حقوق الأقلية في أسمنت بورتلاند طرة) بينما يبلغ تقييم أسهم أسمنت بورتلاند طرة حوالي 513 مليون جنيه.

أضافت نعيم: “بافتراض تقديم 100٪ من مساهمي الأقلية لأسهمهم، فقد تصل قيمة عرض الشراء إلى 613 مليون جنيه بالنسبة إلى هايدلبرج سيمنت فرانس و174 مليون بالنسبة إلى السويس للأسمنت”.

وأوضحت أن عرض الشراء يعكس قيمة منشأة السويس للأسمنت بواقع 450 جنيه للطن (29 دولار)، باستثناء النقد المطلوب سداده (من قِبل السويس للأسمنت) لشراء حصة الأقلية في أسمنت بورتلاند طرة.

بينما ينطوي التقييم على خصم بنسبة 80٪ على تكاليف الإحلال، إلا إنه يعكس بوضوح الحالة المتعثرة لقطاع صناعة الأسمنت في مصر، وبالأخص شركة السويس للأسمنت، التي نتوقع أن تواصل أسهمها التحول إلى أسهم ذات قيمة سلبية في المستقبل (في إطار التوقعات باستمرار زيادة المعروض بالقطاع(.

وتمتلك شركة أسمنت بورتلاند طرة أرض مساحتها 500 ألف متر مربع في طرة، والتي يتم العمل على تحويل نشاطها إلى العقاري (من الصناعي). وحاولت السويس للأسمنت في السابق بيع قطعة أرض غير مُحولة تم تقدير قيمتها بحوالي 900 مليون جنيه كحد أدنى (بلغت قيمتها 2,700 جنيه للمتر مربع في مزاد سابق).

إلا إن إدارة الشركة اختارت أن تعمل على تغيير رخصة نشاط الأرض من الصناعية إلى السكنية، للاستفادة من موقعها الممتاز (حيث تقع بالقرب من نهر النيل).

وقالت “نعيم” أنها ترى أن سعر عرض الشراء قد يكون مجزيًا بصورة أكبر بالنسبة إلى مستثمري الأقلية في كل من السويس للأسمنت وأسمنت بورتلاند طرة، إلا إن الأوضاع المتقلبة للقطاع تعيق المفاوضات (فيما يتعلق باستمرار تكبد السويس للأسمنت لخسائر؛ مما يؤدي لزيادة الرفع المالي؛ حيث بلغت ديون الشركة 1.9 مليار جنيه).

وأضافن أنها تترقب معرفة قرار هيئة الرقابة المالية حول الصفقة عقب تقييم عرض الشراء.

يذكر ان السويس للأسمنت تقدمت فى (29 سبتمبر الماضى) بعرض استحواذ كامل على شركة أسمنت بورتلاند طره بمتوسط سعر 7.18 جنيه للسهم تمهيدا لشطبها من جداول القيد فى البورصة.

وقالت الرقابة المالية فى بيان مختصر للبورصة آنذاك، إن هذا العرض أودع لديها بتاريخ 29 سبتمبر وجار دراسته والملفات المرفقه به.

ويستهدف العرض شراء 20 مليون سهم فى بورتلاند طره ، تعادل 28% من الأسهم وتمثل النسبة المكملة لإتمام الاستحواذ الكامل عليها من قبل السويس للأسمنت.

وتستحوذ السويس للأسمنت فى الوقت الحالى على 66.12% من إجمالى أسهم بورتلاند طره ، بينما تستحوذ شركة الصناعات المعدنية على 18.64%.

كما تمتلك شركة MENAF SAS نسبة 5.81% من إجمالى الأسهم، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 10 يوليو الماضى.

ويبلغ رأسمال أسمنت بورتلاند طره الحالى 357.6 مليون جنيه موزعا على 71.5 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

ويأتى هذا العرض فى إطار عرض استحواذ أكبر تقدمت به الشركة الألمانية الأم “هايدلبرج سيمنت فرانس ” على أسهم السويس للأسمنت.

وتقدمت “هايدلبرج سيمنت فرانس إس ايه إس” اليوم الثلاثاء بعرض مواز لشراء عدد 59.79 مليون سهم تعادل 32.87% من أسهم السويس للأسمنت بمتوسط سعر 7.5 جنيه للسهم.

وقالت الرقابة المالية فى بيان منفصل للبورصة إنها تلقت العرض وجار دراسته والمستندات المرفقة به.

وتمتلك هايدلبرج سيمنت فرانس 55.08% من إجمالى أسهم السويس للأسمنت بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال أربع شركات تستحوذ على حصص مختلفة بالشركة.

ويبلغ رأسمال السويس للأسمنت 909.28 مليون جنيه، موزعًا على 181.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين خمس شركات رئيسية هى : MENAF SAS بنسبة 26% ،CIMENTS FRANCAIS بنسبة 12.36%.

كما تستحوذ شركة CEMNTS DU MAROC CIMAR على نسبة 11.66% ،أما شركة TERCIM SAS فتستحوذ على 5% تقريبا .

كذلك تستحوذ شركة RIMCO EGT INVESTMENT على نسبة 12% تقريبا، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 10 يوليو الماضى.