«نعيم»: صفقة «سيدي كرير/ إيثيدكو» تخلق كيانًا بقيمة 50 مليار جنيه

قالت بحوث “نعيم القابضة” إن صفقة دمج كلا من “سيدي كرير للبتروكيماويات” ونظيرتها “إيثيدكو”، ستخلق كيانًا جديدًا تبلغ قيمته حوالي 50 مليار جنيه.



وأوضحت أن مساهمي سيدي كرير الحاليين سيمتلكون نسبة 46.3% من هذا الكيان الجديد، بينما يمتلك مساهمي إيثيدكو 53.7% منه وذلك بعد إتمام صفقة الدمج، مشيرةً إلى أن الشركتين معًا، ستسيطران على حصة الأغلبية من سوق البولي إيثلين في مصر، بطاقة إجمالية تعادل 800 ألف طن سنويًا من الإيثلين و650 ألف طن سنويًا من البولي إيثلين.

ووافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات على تقرير المستشار المالي المستقل الذي قّيم قيمة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بواقع 23.1 مليار جنيه بواقع 30.6 جنيه للسهم، وقيمة شركة إيثيدكو عند 33.5 مليار جنيه.

ونوهت “نعيم” إلى أن تقييم المستشار المالي المستقل يأتي بمثابة أخبارً جيدة لمساهمي شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والذي يمثل تمهيد لصفقة الدمج التي طال انتظارها.

وقالت إن نسبة المبادلة تعني ضمنيًا أن كل سهم من إيثيدكو يعادل 1.16 سهم من سيدي كرير للبتروكيماويات.

وتابعت : إنه وبافتراض حصول مؤشرات التقييم المُعلنة على موافقات مراقبي الحسابات والمساهمين موافقة الجهات التنظيمية، يتعين على شركة سيدي كرير للبتروكيماويات -وفقًا لحسابتنا -إصدار 877 مليون سهم جديد لمساهمي شركة إيثيدكو بعد استبعاد شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.

وأضافت “نعيم”، في حين أنه لم يتم حتى الآن الحصول على الموافقات النهائية على عملية الدمج والاستحواذ القائمة على مبادلة الأسهم، إلا أن استكمال هذه الصفقة يمهد الطريق لبيع جزء من الأسهم بواسطة الحكومة، بسبب وجود أخبار عن اهتمام مستثمرين خليجيين بالاستحواذ على حصة في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بعد إتمام عملية المبادلة.

ويفترض أن مستثمري دول مجلس تعاون الخليج العربي يتطلعون إلى الحصول على نسبة بين 16٪-20% من الكيان الجديد، مع إمكانية تغيير هذه النسبة بعد استكمال عملية الدمج.

وبصورة عامة، رأت “نعيم” أن كل هذه التطورات أمر إيجابي لصالح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ومساهميها، نظرًا للفوائد التفاعل المتبادل سواء المباشرة من عملية الدمج، واتساع حيز التمويل القادم من المستثمر الاستراتيجي الجديد.

وأوصت بشراء سهم سيدي كرير في البورصة المصرية مع وجود احتمالية كبيرة لرفع التقييم .