نعيم: سوديك وطلعت مصطفى الأفضل أداءً بالقطاع العقاري فى الربع الثاني

مصطفى طلعتتوقع بنك الاستثمار "نعيم" أن يكون سهما طلعت مصطفى والسادس من أكتوبر - سوديك الأفضل أداءً خلال الربع الثاني من العام الجاري على مستوى حساب الأرباح والخسائر، وذلك رغم تأثرهما بالعوامل الموسمية الناتجة عن التزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.ووضع البنك في ورقة بحثية وصلت "المال" نس

مصطفى طلعت

توقع بنك الاستثمار “نعيم” أن يكون سهما طلعت مصطفى والسادس من أكتوبر – سوديك الأفضل أداءً خلال الربع الثاني من العام الجاري على مستوى حساب الأرباح والخسائر، وذلك رغم تأثرهما بالعوامل الموسمية الناتجة عن التزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

ووضع البنك في ورقة بحثية وصلت “المال” نسخة منها، مؤشرات إيجابية لنتائج أعمال وتحركات القطاع بدعم المؤشرات الأولية للمبيعات المعلنة من معظم شركات التطوير العقاري خلال الربع المشار إليه ،ضمن نطاق التغطية البحثية للبنك، وبخاصة شركات طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للتنمية-مصر، وبالم هيلز للتعمير.

وبشكل عام، رجح البنك أن يشهد الطلب على العقارات دفعة إضافية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي من المرجح أن تصل إلى مستوى قياسي يبلغ 25 مليار دولار في العام المالي 2017/2018.

ولفت إلى أن نمو المبيعات شهد تباطؤا لدى بعض المطورين نظرًا لزيادة المنافسة بقطاع الوحدات السكنية الأساسية في ضوء التنافس مع الحكومة والمنافسين الجدد بالسوق الذين يسيرون بخطى ثابتة نحو استقطاب حصة من السوق.

وأضاف: “يبدو من المؤشرات أن إقبال مشتري العقارات المصرية ما زال يحافظ على صموده بالرغم من ارتفاع الأسعار نظرًا للجوء المطورين إلى إطالة خطط السداد وطرح وحدات أصغر حجمًا سعيًا نحو تيسير القدرة على تحمل التكلفة”.

وتوقع استمرار المسار الصعودي للأسعار خلال الفترة المتبقية من العام، نتيجة مواصلة تحرك أسعار مواد البناء في مصر نحو تسجيل مستويات غير مسبوقة من الارتفاع، بسبب تلتأثيرات غير المباشرة لارتفاع تكاليف الإنتاج، مع اضطرار المنتجين إلى التكيف مع ارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود والمياه نتيجة خفض الدعم الأخير.