«نعيم»: «سوديك» قد تتجه لرفع سعر عرض شراء مدينة نصر للاسكان

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار (نعيم) أنه حال عدم قبول المساهمين الرئيسيين فى مدينة نصر للاسكان سعر العرض المقدم من شركة سوديك قد تتجه الاخيرة إلى رفع السعر.

واشار“نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن المساهمين الرئيسيين في مدينة نصر للاسكان وهما بينج إنفستمنتس و”بى إنفستمنتس” (يمتلكان معًا %27.3) حلا رفضهما لشعر العرض ستقوم سوديك برفع السعر، مثلما حدث عند الاستحواذ على سوديك نفسها، إذ تم رفعه بمقدار %5 من قبل الدار العقارية.

وأضافت: “أنه نظرًا للعلاوة السعرية الكبيرة لسعر العرض وإمكانيات التسييل المستقبلى لمخزون الأراضي، نتوقع أن يتقدم غالبية مساهمى مدينة نصر للإسكان لبيع أسهمهم”.

وترى الورقة البحثية أن السعر الاسترشادى المقدم من “سوديك” يتوافق بشكل كبير مع توقعات السوق، ويصل بإجمالى حقوق ملكية شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بين 5.99 و6.36 مليار جنيه (330 مليون دولار).

وأوضحت أن سعر العرض بناء على متوسط مضاعفات الربحية يعكس علاوة لمساهمى مدينة نصر، مقارنة باستحواذ الدار العقارية الإماراتية على شركة سوديك، الذى تضمن مضاعفات ربحية أقل.

وحددت “نعيم” السعر المستهدف لشركة مدينة نصر للإسكان عند 5.23 جنيه، مع توصية بالشراء، علمًا بأن السهم أغلق أمس عند مستوى 2.7 جنيه مرتفعًا %%.

وأشارت إلى أن إتمام الصفقة سيسمح لـ”سوديك” بالتوسع فى الأراضى المملوكة لمدينة نصر، والبالغ مساحتها 16 مليون متر مربع (حوالى %35 من الأرض غير مستغلة)، موضحة أن هذه الأراضى لا يوجد عليها أى نزاعات، ويرتكز منها مساحة 9.59 مليون متر مربع فى مواقع متميزة فى شرق القاهرة.

وأوضحت “نعيم” أن مدينة نصر للإسكان تمتلك قطعتى أرض فى مواقع جاذبة (سراى وتاج سيتي)، مستفيدة من التوسع العمرانى السريع وتطوير البنية التحتية الذى يتم فى شرق القاهرة.

وذكرت أن “سوديك” ستستفيد من دمج المبيعات والتكلفة فور تنفيذ الصفقة، خاصة أن نموذج أعمال مدينة نصر للإسكان يتميز بأنه منخفض التكلفة، إلى جانب خبرة سوديك الكبيرة فى المبيعات والتسويق.

وأوضحت “نعيم” أن سوديك تمتلك 2 مليار جنيه نقدية، وهى لا تكفى لتمويل الصفقة، وبالتالى ستكون لديها خيارات أخرى تتضمن زيادة رأس المال أو تلقى دعم نقدى من الشركة الأم (الدار العقارية)، أو تأمين الحصول على قرض بنكى لتمويل هذه الصفقة.