«نعيم»: سهم «الكابلات الكهربائية» يختبر مقاومة 1.45 جنيه

تخطي مستوى 1.45 جنيه، سوف يفتح الباب للعودة للصعود من جديد باتجاه مستوى 1.55 جنيه ثم 1.70 جنيه

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة“، إن سهم “الكابلات الكهربائية المصرية” المملوكة لشركة بايونيرز القابضة، يختبر مستوى المقاومة 1.45 جنيه.

وأشارت “نعيم”، في تقرير بحثي حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن تمكُّن السهم من تخطّي مستوى 1.45 جنيه سوف يفتح الباب للعودة للصعود من جديد باتجاه مستوى 1.55 جنيه، ثم 1.70 جنيه.

أعلنت “الكابلات الكهربائية المصرية” أنها تعتزم تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة لتقييم الأراضي الصناعية غير المستغلة، بعد أن تلقّت عدة طلبات لشراء قطع أراض صناعية تتراوح مساحتها بين 10 و25 ألف متر مربع.

كانت الشركة قد قامت بتقييم قطعة أرض غير مستغَلّة مملوكة لها مساحتها 114 ألف متر مربع بسعر 2,688 جنيه للمتر المربع، خلال يونيو 2019، والتي باعت منها 30 ألف متر مربع بسعر 3,250 جنيه للمتر المربع في أغسطس الماضي.

وقالت “نعيم” إنه من منظور الآراء المتداولة بالقطاع، قد يتم تقييم الأراضي غير المبيعة المتبقية بمتوسط سعر يبلغ 4000 جنيه للمتر مربع، بقيمة إجمالية تصل إلى 336 مليون جنيه.

ورأت “نعيم” أن هذا يمثل خبرًا سارًّا لكل من شركة الكابلات الكهربائية المصرية وشركة بايونيرز القابضة على حد سواء؛ وذلك لاحتمالية تلقّي الكابلات الكهربائية المصرية لعرض شراء مباشر لهذه الأراضي عقب انتهاء دراسة القيمة العادلة، والتي قد تحصل الشركة من خلاله على دعم مالي بواقع 0.47 جنيه للسهم.

وواصلت توصيتها بشراء سهم الشركة الأم- شركة بايونيرز القابضة- وذلك لاتجاه الشركة نحو دمج حصص استثماراتها (من خلال تبادل الأسهم غير النقدي) في أسهم خمس شركات تابعة رئيسية (بما في ذلك شركة الكابلات الكهربائية المصرية).

وتوقعت “نعيم” أن تنقسم الشركة إلى ثلاثة كيانات منفصلة مُدرجة بالبورصة المصرية حسب القطاعات، مثل القطاع العقاري (ليمثل 68% من صافي قيمة الأصول)، والقطاع الصناعي (ليمثل 28% من صافي قيمة الأصول)، وقطاع الخدمات المالية (ليمثل 4% من صافي قيمة الأصول).