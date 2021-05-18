«نعيم» : زيادة معدل الضريبة الفعلي ضغطت على ربحية بنك تنمية الصادرات بالربع الأول من 2021

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن تراجع ربحية “البنك المصري لتنمية الصادرات” خلال الربع الثالث من العام المالي 2020-2021 والذي يمثل الربع الأول من العام الحالي 2021 جاء بضغط زيادة معدل الضريبة الفعلي في تلك الفترة.

وأوضحت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه أن معدل الضريبة الفعلي ارتفع بحوالي 44% مقابل 28% خلال الربع السابق له.

وسجل البنك صافي ربح مجمع عن الربع الأول من 2021 بقيمة 122 مليون جنيه، مقارنة بـ371.6 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن المخصصات ارتفعت خلال الربع المذكور إلى 83 مليون جنيه مقابل رد مخصصات في الربع الثاني من 2020/2021.

ولفتت إلى أن أبرز مؤشرات البنك الأخرى شهدت أداءً حياديًا، بينما شهدت الميزانية العمومية للبنك نموًا إيجابيًا.

وأشارت إلى أن صافي ربح البنك بعد استبعاد حقوق الأقلية سجل 122 مليون جنيه، بانخفاض نسبته 45٪ ربع سنوي و67٪ سنويًا، في حين بلغ صافي الدخل من الفوائد 465 مليون جنيه، بتراجع نسبته 1٪ ربع سنويًا و16٪ سنويًا.

فيما سجل صافي هامش الفوائد 4.07٪، مقابل 4.19٪ خلال الربع الثاني من 2020/2021 و5.18٪ في الربع الثالث من 2019/2020.

وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات 37 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 2.4٪ ربع سنويًا و16٪ سنويًا، بينما بلغت إجمالي الودائع 55.7 مليار جنيه، بنمو قدره 11٪ ربع سنويًا و33٪ سنويًا؛ ما أسفر عن تراجع نسبة القروض إلى الودائع إلى 66.7٪، مقابل 72٪ خلال الربع الثاني من 2020/2021 و76٪ في الربع الثالث من 2019/ 2020.