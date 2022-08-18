«نعيم»: زيادة تكاليف الطاقة عامل رئيسي لتحول «مصر للأسمنت قنا» إلى الخسارة

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن ارتفاع تكاليف الطاقة هي العامل الرئيسي وراء تحول شركة مصر للأسمنت قنا للخسارة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022.

وقالت إن الشركة أعلنت عن نتائجها للربع الثاني من 2022؛ وبصورة عامة حققت الشركة أداء ضعيف، إذ سجلت الشركة صافي خسائر 6 مليون جنيه ومقابل صافي ربح 32 مليون جنيه في الربع الثاني من 2021، و60 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.

وأوضحت “نعيم” في تقرير بحثي لها أنها كانت تتوقع إن تحقق الشركة صافي ربع عن فترة الربع الثاني بقيمة تصل إلي مليون جنيه.

وتابعت : أن الخسائر جاءت في الربع الثاني من 2022 من الزيادة في تكاليف الطاقة للطن، بزيادة 63% سنويًا و49% بشكل ربع سنوي فضلًا عن ارتفاع تكلفة المواد الخام للطن، 131% سنويًا و19.3% بشكل ربع سنوي.

وقالت إن إجمالي الإيرادات للشركة بتلك الفترة بلغ 627 مليون جنيه بارتفاع 9.6% سنويًا ولكن بتراجع 6.3% بشكل ربع سنوي.

فيما انخفض إجمالي حجم المبيعات 32% سنويًا و19% ربع سنوي، وساهم المصنعان، بورتلاند المنيا للإسمنت وقنا للإسمنت في هذا التراجع في حجم المبيعات.

وأوضحت أن متوسط السعر بلغ1،188 جنيه للطن، بارتفاع 61% سنويًا و15% ربع سنوي، وسجل هامش الربح الإجمالي 11%، بتراجع 9 نقاط مئوية سنويًا و13 نقطة مئوية ربع سنوي.

ونوهت أن هذا التراجع جاء في هامش الربح الإجمالي بقيادة ارتفاع تكلفة الفحم، وتراجع قيمة الجنيه، وتأثيراتهما على مدخلات الإنتاج المستوردة، فضلًا عن ارتفاع التكاليف المتعلقة باللوجستيات.