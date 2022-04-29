«نعيم»: زيادة الأسعار تقود «عبور لاند» إلى تحقيق نتائج أعمال قياسية

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” إن شركة عبور لاند للصناعات الغذائية سجلت مستوى إيرادات تاريخيا بقيمة 924 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، بارتفاع نسبته 4.5% على أساس ربعي، و39.2% على أساس سنوي.

وأوضحت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن مبيعات الجبن الأبيض شكلت 93.3% من إجمالي المبيعات، لتسهم بنصيب الأسد في إجمالي الإيرادات، حيث إنه خط الإنتاج الوحيد الذي حقق نموًا إيجابيًا على الأساسين السنوي والربعي.

وشهدت الأحجام انخفاضًا ربعيًا بواقع 1.3%، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي لتسجل 30.2 ألف طن.

وترى “نعيم” أن متوسط سعر البيع كان من العوامل الرئيسية وراء تسجيل نتائج أعمال قوية، اذ ارتفع 5.9% ربعيًا و13.4% سنويًا.

وطبقت الشركات زيادة الأسعار لتحافظ على مستويات الهوامش من الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وخفض قيمة العملة المحلية، وكلاهما يشكلان ضغوطًا تضخمية على المصروفات.

وقالت “نعيم” إنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، من المتوقع أن تتأثر مستويات الأحجام سلبيًا وهو ملحوظ من الربع الأول 2022.

أكدت أنه مع اعتبار أن الجبن الأبيض من المنتجات الضرورية للمستهلك المصري، فليس من المتوقع أن يكون الانخفاض في الأحجام كبيرًا، كما نرى أن ارتفاع الأسعار سيعوض انخفاض الأحجام بشكل كبير كما هو ملحوظ في نتائج الربع الأول.

واشارت إلى أنه في ظل الصدمات التي تتلقاها قوى الشراء، سجلت مبيعات المنتجات التي لا تعد أساسية في حياة المستهلك المصري، انخفاضًا مصحوبًا بتراجع الأحجام، وهنا لم تعوض زيادات الأسعار تراجع مستويات الأحجام.

فقطاع الألبان، سجل إيرادات بقيمة 51 مليون جنيه خلال الربع، منخفضًا بنسبة 17.2% ربعيًا، ومرتفعًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي.

أما قطاع العصائر، لم يسجل أي نتائج إيجابية على الأساسين الربعي (-43%)، والسنوي (-18.6%). قررت الشركة أن تطلق منتج عصير جديد يستهدف شرائح استهلاكية ذات الدخل المنخفض على أن يتم طرحه بأسعار مغرية، وتتوقع الإدارة أن يعطي هذا المنتج دفعة قوية لمبيعات النشاط.



على مستوى قطاع الجبن المطبوخ، حقق إيرادات بقيمة 9 مليون جنيه، بانخفاض 1.1% على أساس ربعي، وارتفاع 8.5% على أساس سنوي. تخطط الشركة لطرح منتج جديد بحجم 50 جم، كمعادل للجبن المثلث الذي سيتم بيعه عند مستويات سعرية منخفضة نسبيًا.

خسائر فرق العملة تلقي بظلالها السلبية

قالت “نعيم” أن الشركة تمكنت من تسجيل مستويات إيجابية لمجمل الأرباح والهوامش بدعم من الزيادة في هيكل أسعار المنتجات، على الرغم من التضخم العالمي الذي ضرب أسعار المواد الخام وقرار خفض العملة الأخيرة في مصر.

وبلغ مجمل الربح 200 مليون جنيه مقارنة مع 170 مليون جنيه في الربع الرابع 2021 و157 مليون جنيه في الربع الأول 2021 (+1.3% ربعيًا، و+42.7% سنويًا).

ووصل هامش مجمل الأرباح إلى 21.7% خلال الربع، مقارنة مع 19.2% في الربع الرابع 2021، و23.6% في الربع الأول 2021.

جدير بالذكر أن أسعار مسحوق الحليب منزوع الدسم وزيت النخيل (المواد الخام الأساسية في دورة إنتاج الشركة) بلغت ارتفاعات قياسية في الربع الأول 2022 مقارنة مع الربع الرابع 2021 والربع الأول 2021.

قد وصل متوسط سعر زيت النخيل إلى 1.411 دولار/طن في الربع الأول (+18% ربعيًا، و+51.5% سنويًا). أما مسحوق الحليب منزوع الدسم، وصل متوسط سعره إلى 4,185 دولار/طن خلال الربع (+16.9% ربعيًا، و+29.8% سنويًا).

بالنظر إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، بلغت 143 مليون جنيه (+19.8% ربعيًا، و+45.3% سنويًا).

نتجت هذه القيمة عن الأثر الإيجابي القوى لارتفاع إجمالي الإيرادات، الذي تخطى أثر استراتيجيات تحقيق مستويات التكلفة المثالية، خاصة وأن المصروفات العامة والبيعية والإدارية بلغت 66 مليون جنيه (+17.5% ربعيًا، و-1.6% سنويًا).

وصل هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 15.5% , مقارنة مع 13.6% في الربع الرابع 2021، و14.9% في الربع الأول 2021.

أما صافي أرباح الربع، بلغ 90.6 مليون جنيه (+29.8% سنويًا و-5.1% ربعيًا) ويعزو هذا الانخفاض الربعي إلى ارتفاع خسائر فرق العملة لتسجل 19.9 مليون جنيه، وهو ما ألقى بظلال سلبية على مستويات إجمالي الإيرادات القوية.

ووصل هامش صافي الأرباح إلى 9.8% مقارنة مع 10.5% في الربع الأول 2021، ومقارنة مع 10.8% في الربع الرابع 2021.

توصية بزيادة الأوزان النسبية

أوضحت ابحاث “نعيم” بزيادة الأوزان النسبية للسهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 7.7 جنيه، علما بان السهم يتداول على شاشات البورصة حاليا بالقرب من مستوى 5.5 جنيه

قالت “نعيم” إن استراتيجية عبور لاند في رفع الأسعار تدريجيًا ستؤثر بالإيجاب على إجمالي الإيرادات. لدى الشركة ميزة كبرى متمثلة في أن مبيعات الجبن الأبيض تشكل 93.3% من إجمالي المبيعات.

أضافت: “بما أن الجبن الأبيض من مصادر البروتين الأساسية للمستهلك المصري، ستمتلك الشركة مرونة رفع الأسعار دون أن تتأثر مستويات الأحجام بشكل كبير”.

إلى جانب ذلك، كان لقرارات خفض العملة مؤخرًا ورفع أسعار الفائدة تأثيرًا سلبيًا على صافي الدخل خلال الربع.

تابعت: “في ظل توقع رفع أسعار الفائدة في 2022، من المتوقع لصافي الربح أن يتعرض لمزيد من الضغوط، لأن الشركة قد ترفع معدلات اقتراضها على المدى القصير لتمويل مشترياتها من المخزون وفقًا لأسعار السوق الراهنة”.