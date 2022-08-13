«نعيم»: ربحية «إيبيكو» الربع الثاني من العام فاقت تقديراتنا والصادرات تُساهم في نمو الإيرادات

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة” إن ربحية الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو – عن الربع الثاني من العام الجاري جاءت أعلى من توقعاتها .

وبلغ صافي الربح 131 مليون جنيه، مقابل تقديرات “نعيم” بواقع 126 مليون جنيه بزيادة 41% سنويًا ولكن بتراجع 27.4% ربع سنويًا.

وعلى جانب آخر قالت “نعيم” إن إجمالي الإيرادات بلغ 807 ملايين جنيه وهو ما يتماشى بشكل كبير مع تقديراتها للقيمة 815 مليون جنيه، وبارتفاع 7.9٪ سنويًا ولكن بتراجع 13٪ ربع سنويًا متأثرًا بالعوامل الموسمية ولكن أقل من تقديرات السوق البالغة 993 مليون جنيه .

ولفتت إلى أن النمو السنوي جاء مدعومًا بالصادرات التي سجلت 229 مليون جنيه، بارتفاع 26.5٪ سنويًا و5.4٪ ربع سنويًا، إلى جانب مبيعات المناقصات بقيمة 83 مليون جنيه، بنمو 73.2٪ سنويًا ولكن بتراجع 21.4٪ ربع سنويًا، وأيضًا المبيعات المحلية البالغة 495 مليون جنيه بتراجع 15.0٪ سنويًا و18.1٪ ربع سنويًا.

وأشارت “نعيم” إلى أن هامش الربح الإجمالي سجل 43.5٪، بتحسن 2.7 نقطة مئوية سنويًا على الرغم من ارتفاع التكاليف، إذ توجد بعض التعديلات في الفترة المقارنة، وبتراجع 1.3 نقطة مئوية ربع سنويًا نتيجة لتوليفة المنتجات المواتية.

كذلك ارتفعت النفقات العامة والإدارية بنسبة 3.9٪ سنويًا و4.6٪ ربع سنويًا، لتصل إلى 167 مليون جنيه.

وقالت الرافعة المالية لشركة إيبيكو تشكل مصدر قلق، إذ بلغ صافي الدين 1.9 مليار جنيه، بارتفاع 20.9٪ سنويًا و26.7٪ ربع سنويًا؛ فيما ألمحت “نعيم” أنها غير قادرة على تحديد السبب وراء زيادة الدين.

وتابعت : إنه على الرغم من ارتفاع الدين، فإن مصروفات الفائدة البالغة 31 مليون جنيه قد تراجعت بنسبة 18.1٪ سنويًا و28.0٪ ربع سنويًا، واستقر رأس المال العامل في أغلب الأمر على أساس سنوي، ولكن بارتفاع 3.6٪ ربع سنويًا.

وأضافت أن النفقات الرأسمالية بلغت 44 مليون جنيه، مخصص منها 23 مليون جنيه لإيبيكو.

وعلى صعيد الحصة السوقية وفقًا لتقرير IQVIA؛ فقد احتلت شركة إيبيكو حصة سوقية من حيث قيمة المبيعات تصل إلى 3.8٪ في الشهور الخمسة الأولى من 2022 مقابل 3.2٪ في نفس الفترة من العام السابق، و3.9٪ خلال آخر اثنى عشر شهرًا مقابل 2.8٪ خلال نفس الفترة من 2021.

وبلغت الحصة السوقية من حيث حجم المبيعات 8.7٪ في الشهور الخمسة الأولى من 2022 مقابل 7.1٪ في الشهور الخمسة الأولى من 2021.

وبلغ متوسط السعر 16.1 جنيه للوحدة في الشهور الخمسة الأولى من 2022 مقابل 15.8 جنيه في الشهور الخمسة الأولى من 2021، وهو أقل بكثير من متوسط السوق البالغ 37.1 جنيه للعبوة في خلال الشهور الخمسة الأولى من 2022 مقابل 35.2 جنيه في الشهور الخمسة الأولى من 2021.