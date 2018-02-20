نعيم: خطة مستقبلية لافتتاح فنادق جديدة بمحافظات مصر

دعاء محمود ومحمود محسن: قال فؤاد نعيم رئيس الشركة العربية الكندية للاستثمار العقاري والفندقي أراكان، إن فندق كليوباترا هو نتاج مشترك بين الشركة وايجوث حيث تم توقيع عقد تطوير وإدارة للفندق بنظام تقاسم الأرباح، موضحا أن شركته قامت بتمويل المرحلة الثانية لتطوير الفندق والبالغة نحو 30 مليون جن

دعاء محمود ومحمود محسن:

قال فؤاد نعيم رئيس الشركة العربية الكندية للاستثمار العقاري والفندقي أراكان، إن فندق كليوباترا هو نتاج مشترك بين الشركة وايجوث حيث تم توقيع عقد تطوير وإدارة للفندق بنظام تقاسم الأرباح، موضحا أن شركته قامت بتمويل المرحلة الثانية لتطوير الفندق والبالغة نحو 30 مليون جنيه والتي تضمنت المطاعم والمطابخ والأثاث.

وأضاف أن إجمالي تكلفة التطوير بلغت نحو 75 مليون جنيه، مشددا على أنه تم الاحتفاظ بكافة العاملين في الفندق، متابعا أن تطوير وتجديد الفندق يعد إضافة جديدة للسوق المصرية.

وأضاف نعيم أن استثمارات الشركة في السوق المصرية ليست وليدة اليوم فهي موجودة منذ عام 1995، موضحا أن شركته لديها استثمارات في العديد من الدول العربية منها السعودية والجزائر والأردن وغيرها فضلا عن كندا.

ولفت إلى أن الشركة تمكنت مؤخرا من افتتاح 5 فنادق بمصر، موضحا أن هناك خطة مستقبلية لافتتاح فنادق في العديد من المحافظات.

وأشاد رئيس الشركة العربية الكندية بالعملية الشاملة في سيناء ودور الجيش المصري في التصدي للإرهاب ، داعيا السلام لمصر والمصريين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الثلاثلء، بمناسبة افتتاح فندق كليوباترا، بحضور وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي ، ووزيرة السياحة رانيا المشاط وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وفؤاد نعيم رئيس شركة اراكان، بالإضافة إلى شريف بنداري رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة ايجوث.

الجدير بالذكر أنه خلال العام الماضي تم توقيع عقد تطوير وإدارة فندق كليوباترا مع الشركة العربية الكندية للاستثمار أراكان، التي فازت بمناقصة تطوير المرحلة الثانية من فندق كليوباترا بميدان التحرير على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال عام واحد.

وتضمن عقد التطوير ان تحصل شركة إيجوث مالكة الفندق على أرباح تبلغ نحو 2 مليون و752 ألف جنيه سنويًا وتبلغ مدة العقد 20 عامًا.