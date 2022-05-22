نعيم : خسائر " BESIX" التابعة تُضعف ربحية "أوراسكوم كونستراكشون" الربع الأول من 2022

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن شركة “أوراسكوم كونستراكشون” كانت قد حققت إيرادات أقل من توقعاتها به بشكل عام بسبب الخسائر من نصيبها في الشركة الشقيقة BESIX، وانخفاض الهامش، وارتفاع النفقات العامة والزيادة في معدل الضريبة الفعلي.

وأوضحت أن صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري كان قد بلغ 13 مليون دولار، بتراجع 64٪ ربع سنويًا و45٪ سنويًا، وسجلت الخسائر من الشركات الشقيقة قيمة 6 مليون دولار مقابل أرباح قيمة 14 مليون دولار في الربع الأخير من 2021، بسبب تحقيق شركة BESIX لخسائر)، وتراجع الهامش وارتفاع النفقات العامة والإدارية ومعدل الضريبة .

ولفتت “نعيم” في تقرير بحثي لها أن معدل الربح جاء أقل تقديراتها لقيمة الربح البالغة 28 مليون دولار.

وقالت إن قيمة الإيرادات بلغت 980 مليون دولار، بتراجع 2٪ ربع سنويًا ولكن بارتفاع 20٪ سنويًا – بما تخطى توقعاتها لقيمة 886 مليون دولار – الناتجة عن معدلات التنفيذ القوية للمشروعات المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط وشكال أفريقيا بحو 75.9٪، مع استحواذ مصر على نصيب الأسد من هذه المشروعات.

ولفتت إلي أن الهامش الإجمالي سجل 9.3٪، بتراجع 1 نقطة مئوية ربع سنويًا و0.8 نقطة مئوية سنويًا بما قد يُعزى إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام– وهذه القيمة تقل بنسبة ضئيلة عن تقديراتنا البالغة 9.5٪.

وأوضحت “نعيم” أن قيمة المشروعات الجديدة المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بلغت خلال الربع الأول حوالي 617.5 مليون دولار، بتراجع 21٪ ربع سنويًا و7٪ سنويًا – بما يتكون بشكل أساسي من مشروعات المياه والنقل في مصر والصناعات الخفيفة ومراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى جانب أخر لفتت إلي أن المبيعات التعاقدية المجمعة (باستثناء BESIX) تراجعت بنسبة 10٪ ربع سنويًا ولكن بارتفاع 2٪ سنويًا، بما يصل إلى 5.5 مليار دولار، والتي تتركز في مصر والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 67.1٪ و24.8٪ على التوالي.