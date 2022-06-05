«نعيم» تُوصي بشراء سهم «المصرية للاتصالات» عند سعر 19.1 جنيه

أوصت وحدة التحليل المالي بشركة “نعيم القابضة” بشراء سهم “المصرية للاتصالات” في البورصة المصرية، عند سعر 19.1 جنيه، موضحةً أن هذا التقييم للسهم يخضع للمراجعة.

وقالت “نعيم” إن المصرية للاتصالات تستهدف زيادة سنوية بنسبة 25.6% في الإيرادات، لتصل إلى 46.6 مليار جنيه في 2022.

ولفتت في تقرير بحثي لها، إن “المصرية للاتصالات” وقعت 6 اتفاقيات تجارية واستراتيجية جديدة مع اتصالات مصر، وتنص هذه الاتفاقيات على توفير الخدمات من قبل من جانب الأولى للثانية، بما يتضمن البنية التحتية، وإمكانية الوصول، والخدمات الصوتية.

ونوهت “نعيم” بأن هذا سيسمح لاتصالات مصر بتقديم الخدمات المميزة لعملائها في جميع أنحاء الدولة، والاستفادة من شبكة المصرية للاتصالات مع أكبر اتفاقية وهي اتفاقية نقل مدتها 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه بواقع 1.25 مليار جنيه إيرادات كل عام .

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات، عن الربع الأول من العام الحالي، تراجع أرباحها بنسبة 35.8% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 1.36 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 2.12 مليار جنيه أرباحاً في الربع المقارن من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 9.41 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 8.4 مليار جنيه في الربع المقارن من 2021.