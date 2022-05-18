«نعيم» تُوصي بشراء أسهم «ايجيترانس» و«المطورون العرب» في البورصة المصرية

أوصت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بشراء أسهم شركة “المصرية لخدمات النقل ايجيترانس” وشركة “المطورون العرب القابضة” في البورصة المصرية.

ونصحت بشراء السهم الأول عند 1.95 جنيه وحددت مستهدفاتهُ عند 2.40 ثم 2.70 جنيه، فيما نصحت بشراء السهم الثاني عند 0.35 جنيه وحددت مستهدفاتهُ عند 0.39 ثم 0.43 جنيه.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط مشتريات محلية وعربية، مقابل مبيعات أجنبية.

وتراجع EGX30 أمس بنسبة %0.22 ليغلق على 10438 نقطة، بينما صعد EGX70 متساوى الأوزان بنسبة %0.48 لينهى الجلسة على 1830 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنسبة %0.38 ليغلق على 2768 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات بجلسة أمس نحو 613.6 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقى نحو 508.7 مليون، ليغلق على 689.56 مليار جنيه، مقابل 689.05 مليار بنهاية تداولات الإثنين.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء، بصافى 10.13 و16.16 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه بيعى للأجانب بصافى 26.29 مليون جنيه.