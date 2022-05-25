«نعيم» تُوصى بزيادة الوزن النسبي لسهم «مصر الجديدة» وانتظار إشارة شراء جديدة لـ«بالم هيلز»

أوصت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” بزيادة الوزن النسبي لهم شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” عند سعر 5.05 جنيه وحددت مستهدفاتهُ الصاعدة عند 5.30 ثم 5.60 جنيه .

وعلى جانب أخر أوصت بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم “بالم هيلز للتعمير” وأوضحت أن السهم كان قد أغلق بنهاية تعاملات أمس على هبوط بواقع 5.9% ليغلق أدني نطاق الدعم 1.43 – 1.42 جنيه .

ولفتت “نعيم” في تقرير بحثي لها إن استمرار بقاء سهم “بالم هيلز” أدنى من مستوى 1.42 جنيه ينذر بمزيد من الضغوط البيعية مما يؤدي لمزيد من التراجع باتجاه مستوى 1.25 ثم 1.15 جنيه .

وكان التراجع قد هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، إذ انخفض أداء المؤشر الرئيسي “EGX30″ بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 10415 نقطة، و”EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.59% إلى 1832 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% إلى 2750 نقطة.

وجرى التعامل على 189 سهمًا، ارتفع منها 20 فقط، وانخفضت أسعار 92 أخرى، بينما استقرت أسعار 77 سهمًا عند مستويات جلسة أمس الاثنين.