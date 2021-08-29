بورصة وشركات

«نعيم» تُصدر توصية شراء على سهم «إيبيكو» بسعر مستهدف 79.6 جنيه

مبيعات الأدوية (من خلال الصيدليات) في مصر تراجعت بنسبة 5.6٪ سنويًا و6.4٪ شهريًا، لتسجل 6.3 مليار جنيه في يوليو 2021
أسماء السيد 3:59 م, الأحد, 29 أغسطس 21 3:59 م, الأحد, 29 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت بحوث شركة “نعيم القابضة” توصية بشراء سهم شركة “المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو” في البورصة المصرية وحددت السعر المستهدف عند 79.6 جنيه للسهم.

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي حصت “المال” على نسخة منهُ، إن مبيعات الأدوية (من خلال الصيدليات) في مصر تراجعت بنسبة 5.6٪ سنويًا و6.4٪ شهريًا، لتسجل 6.3 مليار جنيه في يوليو 2021.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى بحجم تداولات 2.2 مليار جنيه

وأوضحت أن المبيعات ارتفعت بحوالي 5.2٪ من بداية العام حتى الآن لتسجل 46.1 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من 2021.

وأشارت “نعيم” إلي أن شركة  المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو احتلت المرتبة السادسة خلال يوليو 2021 ويونيو 2021، على الرغم من تراجع الحصة السوقية للشركة من 4.1٪ خلال شهر يونيو 2021، لتصل إلى 3.8٪ خلال يوليو 2021.

اقرأ أيضا  القوى الشرائية تحسن تحركات البورصة المصرية وتدفعها صعودًا

ولفتت إلى أن مبيعات شركة إيبيكو من خلال الصيدليات وصلت إلى 244 مليون جنيه، بارتفاع 49.6٪ سنويًا، ولكن بانخفاض 11.4٪ ربع سنوي.

واحتلت شركة المهن الطبية للأدوية (والتي تمتلك إيبيكو 10٪ منها) المرتبة الثالثة عشرة خلال يوليو، مقابل المرتبة التاسعة في يونيو.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 3.3 مليار جنيه

رجب عزالدين 4:34 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«سوديك» تحصل على 440 فدانا بموقع جديد فى الشيخ زايد

رجب عزالدين 2:35 م, الأحد, 29 أغسطس 21

أوراسكوم كونستراكشون تقفز بأرباحها إلى 53.4 مليون دولار فى ستة أشهر

رجب عزالدين 12:37 م, الأحد, 29 أغسطس 21

بعد ارتفاع قيمة الشركة إلى 2.5 تريليون دولار.. أبل تمنح مديرها التنفيذى 5 ملايين سهم

أحمد فراج 11:33 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

البورصة المصرية تفتتح أول ساعة تداول على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها

رجب عزالدين 11:25 ص, الأحد, 29 أغسطس 21

«مباشر كابيتال هولدنج» تدرس الاستحواذ على حصة فى شركة تأمين وتأسيس أخرى للوساطة

المال - خاص 8:59 ص, الأحد, 29 أغسطس 21