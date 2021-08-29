«نعيم» تُصدر توصية شراء على سهم «إيبيكو» بسعر مستهدف 79.6 جنيه

مبيعات الأدوية (من خلال الصيدليات) في مصر تراجعت بنسبة 5.6٪ سنويًا و6.4٪ شهريًا، لتسجل 6.3 مليار جنيه في يوليو 2021

أصدرت بحوث شركة “نعيم القابضة” توصية بشراء سهم شركة “المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو” في البورصة المصرية وحددت السعر المستهدف عند 79.6 جنيه للسهم.

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي حصت “المال” على نسخة منهُ، إن مبيعات الأدوية (من خلال الصيدليات) في مصر تراجعت بنسبة 5.6٪ سنويًا و6.4٪ شهريًا، لتسجل 6.3 مليار جنيه في يوليو 2021.

وأوضحت أن المبيعات ارتفعت بحوالي 5.2٪ من بداية العام حتى الآن لتسجل 46.1 مليار جنيه خلال الشهور السبعة الأولى من 2021.

وأشارت “نعيم” إلي أن شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو احتلت المرتبة السادسة خلال يوليو 2021 ويونيو 2021، على الرغم من تراجع الحصة السوقية للشركة من 4.1٪ خلال شهر يونيو 2021، لتصل إلى 3.8٪ خلال يوليو 2021.

ولفتت إلى أن مبيعات شركة إيبيكو من خلال الصيدليات وصلت إلى 244 مليون جنيه، بارتفاع 49.6٪ سنويًا، ولكن بانخفاض 11.4٪ ربع سنوي.

واحتلت شركة المهن الطبية للأدوية (والتي تمتلك إيبيكو 10٪ منها) المرتبة الثالثة عشرة خلال يوليو، مقابل المرتبة التاسعة في يونيو.