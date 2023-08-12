«نعيم» تُرجح نمو إجمالي إيرادات «إيبيكو» لأكثر من مليار جنيه الربع الثاني من 2023

تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة” نتائج جيدة للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية- إيبيكو، عن الربع الثاني من عام 2023، والمقرر أن يتم الإعلان عنها قريبًا. وقالت إن التوقعات تشير إلى نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 31.2% سنويًّا، و6.7% ربع سنوي ليصل إلى 1.06 مليار جنيه.

وقدَّرت المبيعات المحلية بقيمة 620 مليون جنيه، بزيادة 31.2% سنويًّا (نتيجة ارتفاع الأسعار)، و16.1% ربع سنوي.

وتوقعت أن ترتفع مبيعات المناقصات بنسبة 6% سنويًّا، ولكن باستقرار على أساس ربع سنوي، موضحة أن التقديرات إلى تسجيل الصادرات للقيمة 350 مليون جنيه، بنمو 53.2% سنويًّا، و5.4% ربع سنوي؛ مستفيدة بشكل أساسي من خفض قيمة الجنيه.

وقدَّرت صافي الربح بقيمة 170 مليون جنيه، بزيادة 30.4% سنويًّا (نتيجة ارتفاع الإيرادات)، ولكن بتراجع 9.4% ربع سنوي (نتيجة غياب أرباح الشركات الزميلة بواقع 35.7 مليون جنيه المُسجلة في الربع السابق).

وتوقعت تحسن هامش الربح الإجمالي بواقع 5.5 نقطة مئوية سنويًّا، لكن مع تراجعه 0.5 نقطة مئوية ربع سنوي إلى 49.0%.